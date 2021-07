Elecciones 2021: la coparticipación se mete en la campaña de Santilli

Demandó al Gobierno cuando le devolvió fondos a la provincia pero ahora es bonaerense.

Un tema importante estará en el centro de la campaña de cara a las elecciones 2021: la coparticipación bonaerense y la demanda que le impuso Diego Santilli, en nombre del Gobierno de la Ciudad, al Estado nacional cuando Alberto Fernández decidió devolverle a la provincia el excedente que Mauricio Macri le había dado al territorio porteño. Ahora, al cruzar el Riachuelo y la General Paz, el ex vicejefe de la CABA deberá centrarse en defender los recursos económicos del territorio más populoso del país y soltar - casi como frase de tatuaje en el antebrazo - los de la Capital Federal.

En 2020, cuando efectivos de la policía bonaerense rodearon la residencia del gobernador Axel Kicillof y la presidencial de Olivos, se otorgó un aumento salarial que se financió con la devolución de la coparticipación. Esto fue criticado por los principales mandatarios porteños y Santilli fue uno de los que rechazó la medida públicamente. Acusó que se trató de un intento de "someter económicamente a la Ciudad" y que "es casi decirle a los vecinos y los que ingresan cada día que no pueden tener seguridad". Lo calificó como un "castigo político y un sometimiento”.

La coparticipación había sido incrementada por Mauricio Macri en beneficio de la Ciudad de Buenos Aires y la quita derivó en una causa judicial iniciada por el Ejecutivo porteño ante la Corte Suprema. "Representa una pérdida de 150 millones de pesos por día, es decir 3.444 millones menos de recursos para la Ciudad en un mes. Esto es insostenible para nuestras finanzas”, dijo y anunció, en ese momento, que "se terminan las grandes obras" en el territorio más rico del país.

Con este antecedente, cerca de Horacio Rodríguez Larreta analizaron que el reclamo porteño no interferirá con sus aspiraciones presidenciales y en el entorno de campaña de Santilli replicaron más o menos la misma idea. Consultados por El Destape, aseguraron que para el precandidato los dos territorios - la CABA y la provincia - tienen que tener más fondos. Bajo este razonamiento, el incremento de los recursos coparticipables bonaerense no debería ir en detrimento de la mantención de la cifra porteña. O sea, el distrito más populoso del país debe percibir más ingresos y la Ciudad también. Algo así será la respuesta del postulante si alguien le llegara a preguntar sobre el tema.

La campaña

Sin embargo, el archivo porteño no es la principal preocupación de Santilli. Uno de los factores que deberá atender es el desconocimiento que pesa sobre su figura y la pelea por los votos contra los radicales que impulsan a Facundo Manes. Si bien el ex porteño maneja un mayor reconocimiento que el neurocientífico, todavía hay muchos que no lo registran y su próximo paso será construir una imagen sólida en la provincia.

En ese camino, el miércoles se mostró, como anticipó El Destape, en Lanús. Estuvo acompañado por su padrino, Horacio Rodríguez Larreta, y el jefe de campaña, Néstor Grindetti, que también es intendente del municipio. Se centró en charlar con los vecinos y comerciantes, dado que la economía será uno de los ejes centrales al igual que la educación y la seguridad. Por eso, también estuvo junto a docentes de escuelas públicas y privadas.

Según los sondeos previos al cierre de listas, Santilli y Manes manejan pisos y techos dentro de todo similares, al igual que la intención de voto. Sin embargo, el ex porteño tiene algo a favor: un mayor nivel de conocimiento - que todavía tiene que trabajar - y un impulso positivo heredado de Larreta. Pero deberá pelearle votos a la UCR reforzando distritos clave, como la primera y tercera sección electoral, donde ambos buscarán votos.

En paralelo, en la Ciudad, María Eugenia Vidal continúa con el recorrido de los barrios y ayuda a Santilli en la campaña. Nuevamente volvió a mostrarse junto a Fernán Quirós, ministro de Salud porteño, para contrastarlo con el candidato bonaerense del Frente de Todos, Daniel Gollán. La lógica es la siguiente: contraponer la figura de un funcionario que estuvo a punto de postularse, pero no lo hizo, con la de alguien que dejó de ejercer al frente de la cartera de Salud para concentrarse en la campaña. En ese camino, otros dirigentes ya se plegaron a la estrategia, como Juan Manuel López, el tercer nombre en la lista de Juntos.

Carlos Bianco, jefe de Gabinete bonaerense, le dijo a El Destape Radio: "Estamos orgullosos que lo pongan a Gollán como blanco de sus ataques porque estamos tremendamente agradecidos de su gestión en el Ministerio de Salud" y agregó que "si Vidal le quiere hacer un favor a Santilli que no hable de la provincia. Ahora es orgullosamente porteña".