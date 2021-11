Elecciones 2021: afiches truchos y campaña sucia del macrismo contra el Frente de Todos

A tan sólo unos días de las elecciones legislativas 2021, el macrismo lanzó una campaña sucia y pegó varios afiches en las calles contra el Frente de Todos.

Este domingo 14 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones legislativas 2021. Millones de argentinos y argentinas deberán elegir a los y las representantes que asumirán sus bancas en la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado de la Nación. Y a tan sólo unos días de la votación, el Juntos por el Cambio lanzó una campaña sucia en las calles de la Ciudad de Buenos Aires contra el Frente de Todos: pegaron afiches truchos para deslegitimar al Oficialismo.

Lo insólito de los carteles que fueron distribuidos en distintos puntos de CABA, donde gobierna el macrismo con Horacio Rodríguez Larreta, es que copiaron la gráfica del Frente de Todos para que la gente piense que se trata de una campaña oficialista. En los mismos, se pueden leer "Fiestitas en cuarentena en Olivos, sí", "Dólar a $ 200, sí" y "Escuelas cerradas, sí".

Tras haber visto los afiches en la Capital Federal, el candidato a diputado por el Frente de Todos y vicepresidente del Banco Nación (BNA), Matías Tombolini, dialogó con Radio 10 sobre la jugada sucia de Juntos por el Cambio y expresó: "Me crucé con un par de afiches. La verdad que me pareció berreta". Y cuestionó la manera que el macrismo tiene de hacer campaña, en la que no ofrecen ningún tipo de solución a la situación y tan sólo se muestran opositores: "No dicen mucho del otro lado. Dicen que están hartos".

Los afiches truchos del macrismo contra el Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires.

En tanto, Tombolini señaló que el macrismo no tiene intenciones de dialogar, incluso aún cuando el Oficialismo se mostró predispuesto a hacerlo: "Si el Gobierno te dice ‘vení a dialogar’ después de las elecciones, y tu respuesta es ‘no’, hoy, desde la bronca, ¿qué te va a conducir eso?". Y concluyó: "Este tipo de campaña berreta es una campaña incomprensible, pero bueno, es un modo de tratar de ver si, por ese lado, convencen a alguien".

¿Quiénes pueden votar?

Las personas que no fueron a votar en las PASO del 12 de septiembre, están habilitadas a presentarse a sufragar el domingo 14 de noviembre en las que pueden votar los ciudadanos que figuren en el padrón electoral y acrediten su identidad con documento habilitante. A la fecha, el padrón electoral registra 34.332.992 personas habilitadas para votar.

¿A qué hora se puede ir a votar el 14 de noviembre?

Las mesas de votación estarán habilitadas desde las 8 hasta las 18, según definió la Cámara Nacional Electoral.

¿De cuánto es la multa por no votar?

La multa por no votar en las elecciones varía según la instancia, es decir, si el elector se ausentó en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias o en las generales. En el caso de las PASO, el valor era de $50 mientras que en las generales del 14 noviembre será de $100. Además, no votar afecta a la posibilidad de realizar trámites, obtener el pasaporte y de presentarse a cargos públicos.