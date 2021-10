Alberto reafirmó el compromiso de "cumplir en los próximos 2 años" lo prometido por el FDT

El mandatario aseguró en un acto desde Comodoro Rivadavia, además, que "no deja a nadie afuera". en la Argentina que sueña

El presidente Alberto Fernández reafirmó el compromiso del Frente de Todos -y de él personalmente- a cumplir "en los próximos dos años" lo que la pandemia no dejó cumplir. La mejor Argentina fue la que "dio derechos" y agregó: "Yo le digo ni loco a los recortes de las indemnizaciones"

En un acto, además, en Comodoro Rivadavia dijo: "Yo no dejo a nadie afuera. Esta es la Argentina de todos, no quiero mas una Argentina que descarte gente. Necesitamos de senadores y diputados apoyando las decisiones que tomaos, por eso les pido no se olviden de quienes somos y quien le dice sí al trabajo".

"Para nosotros es muy importante darle respuesta rápida y animar a los argentinos al tiempo que viene", expresó el jefe de Estado durante la visita que realizó para una reunión del gabinete federal, en el marco de las capitales alternas, y la firma de una serie de convenios por financiamiento y obras en diversos rubros por más de 12.195 millones de pesos.

Fernández aseguró que "ahora sí podemos hacer todo lo que nos comprometimos a hacer" y señaló: "Vamos a poner toda la garra para que en los próximos 2 años podamos hacer lo que nos comprometimos". Por otro lado, manifestó: "Necesito del acompañamiento de ustedes y de la unidad que nos hizo llegar adonde llegamos".

Asimismo, afirmó que "lo más importante es trabajar juntos y unir esfuerzos" para "ver de qué manera sacamos a la Argentina de un tiempo de postergación" en el que cayó "en los cuatros años que nos precedieron", seguidos de "un tiempo muy ingrato que nos tocó vivir a toda la humanidad" por la pandemia de coronavirus. El jefe de Estado arribó a las 13.05 a la ciudad de Comodoro Rivadavia y fue recibido en el Aeropuerto Internacional General Mosconi por el intendente Juan Pablo Luque.

El Presidente está acompañado en su visita a la provincia de Chubut por la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; los ministros de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié; de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Turismo y Deportes, Matías Lammens; de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; de Interior, Eduardo de Pedro, y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

También forma parte de la comitiva presidencial el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello. El primer mandatario, acompañado por los funcionarios de su comitiva, tiene previsto trasladarse a Puerto Madryn, donde serán recibidos por el intendente local, Gustavo Sastre, para reunirse con cámaras de la actividad turística y visitar la planta de la empresa Aluar.