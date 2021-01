El consultor político, Jaime Duran Barba, descartó de lleno que el ex presidente Mauricio Macri pueda llegar a ser candidato en las próximas elecciones legislativas, ya que, "no le gusta el Congreso". Cuando Macri fue legislador en 2005, prácticamente estuvo ausente en cada sesión que se realizó en la Cámara Baja.

En diálogo con FutuRock, el ex asesor presidencial aclaró: "No estoy trabajando con nadie en Argentina. Tengo relación obviamente con Horacio, Mauricio, con todos". Acto seguido, tras ser consultado sobre la posibilidad de que Macri sea candidato, el analista fue contundente y disparó: "No creo que Macri sea candidato a diputado porque no le gusta el Congreso".

"Macri tiene tanta vida como la que tenía Alberto Fernández hace cinco años. En política no hay muertos ni vivos", subrayó Duran Barba en relación al futuro político de su ex empleador. No obstante, admitió que "Macri tiene una mala imagen", pero recordó que cuando lo conoció en 2004 "también tenía una mala imagen". Asimismo, comparó que "Máximo Kirchner tiene una pésima imagen y eso no quiere decir que no pueda ser presidente".

En ese sentido, el analista político analizó en escenario electoral de cara a los próximos comicios, a lo cual, apuntó que "por el momento Larreta es el que está mejor posicionado" y sostuvo "pueden crecer otros, María Eugenia Vidal tiene muchísimo potencial".



Por otro lado, respecto al actual contexto internacional de pandemia cuestionó que "si en algo no debería meterse ningún elemento político es en la pandemia" y cuestionó: "Me da mucha pena que Argentina tenga una vacuna que no aplica con los requisitos". Por último, el consultor político señaló: "Lo del regreso a clases me parece muy sensato. En otras cosas creo que tiene una posición más dura, pero así es la política".