Diputado de JxC propone implementar la Boleta Única en las próximas elecciones

El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y ex secretario del Interior, Sebastián García de Luca, se refirió al debate sobre la suspensión de las PASO en las próximas elecciones y afirmó que “tenemos que discutir las prioridades de la clase media y no de la política”. Además planteó: "Hay que implementar la Boleta Única, que es ágil, transparente y permite ahorrar los millonarios gastos en papel y fiscales”.

En declaraciones radiales con AM 750, el dirigente cercano a Emilio Monzó y Rogelio Frigerio sostuvo que “algunos sectores de la dirigencia están dando discusiones que hacen a la política y al poder de la Argentina, pero no a los problemas que viven los argentinos" y explicó que "se habla de la reelección de intendentes, del procurador, de elecciones primarias y de la reforma judicial en lugar de reforma tributaria, modernización laboral o el cambio del sistema educativo al siglo en el que vivimos". Asimismo puntualizó: "Necesitamos realmente discutir las prioridades de la clase media y no de la política, la agenda del Gobierno es como si nada pasara en lo económico y social”.

En relación a las elecciones primarias, García de Luca comentó que "en un país con coaliciones partidarias, permiten realmente ordenar los procesos electorales internos" y señaló: "Entiendo que sobre las PASO se necesite, en todo caso, una ratificación o definición previa para ordenar la organización y logística".

Por otra parte, indicó que no encuentra inconvenientes “desde lo sanitario" para que no se realicen las primarias. "No veo limitaciones para que se hagan las PASO, cumpliendo los requisitos lógicos como viene haciendo la sociedad día a día, como lo han hecho Bolivia, EEUU o Chile hace unos días. Pero si la discusión es económica, vayamos a la Boleta Única para modernizar el sistema electoral que impulsamos en junto a Rogelio Frigerio y tuvo la aprobación de la Cámara de Diputados, pero que luego no se puedo avanzar en el Senado”, propuso García de Luca.

Por último destacó: “Lo más pragmático como paso a seguir es la Boleta Única como existe en Córdoba o Santa Fe, pero no quiero dejar de ilusionarme en el voto electrónico como tan exitosamente aplicó Juan Urtubey en Salta hace varias elecciones”.