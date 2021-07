Desaparecidos, Malvinas y cruces: la interna en Cambiemos está que arde y expuso sus peores miserias

A tres días de que se oficializaran las listas, se encendió la interna en la oposición y mostraron su peor cara: negacionismo y burlas a la cuestión Malvinas, entre otras cuestiones.

A tres días de que se oficializaran las listas que competirán en las elecciones 2021, la interna de Juntos está al rojo vivo entre cruces, chicanas y comentarios violentos por parte del PRO y de la UCR. Desde echarse en cara de que Santilli no es bonaerense hasta poner en duda nuevamente la cifra de desaparecidos hasta comentarios antisemitas.

Primero fue un archivo que dejó en evidencia a Sabrina Ajmechet, quien es la candidata de Patricia Bullrich en la Ciudad de Buenos Aires. En las redes sociales se viralizaron tuits que ella misma escribió con un alto contenido antisemita, violento y contrario al reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.

En 2013, Ajmechet había tuiteado: “Haga patria, mate un judío”. También, se viralizó un comentario de la precandidata de Bullrich contra el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas: "Las Malvinas no son ni NUNCA fueron argentinas" (SIC); "las Malvinas siguen siendo inglesas"; hasta declaró que "las Malvinas no existen, las Falkland islands son de los kelpers".

Ajmechet negó esos tuits y acusó que le plagiaron la cuenta. Pero el archivo la condenó

Después siguió el otro precandidato porteño, Ricardo López Murphy, quien puso en duda la cifra de desaparecidos durante la última dictadura militar: “Yo no discuto el número, yo sé cómo se originó ese número. Ese número fue artificialmente inflado. Si son 30.000 o 7.000 es una tragedia igual, es una barbaridad”, dijo el ex ministro de Economía de Fernando De la Rúa en 2001 y precandidato a diputado en la Ciudad, donde competirá contra María Eugenia Vidal y Adolfo Rubinstein.

En esa línea, aseveró: "No quiero discutir sobre episodios ocurridos en los 70" pero si me obligan 'me haré cargo'" En este sentido, indicó: "Lo que yo siempre dije es que tenía que haber una ley pareja para los que sufrieron la agresión terrorista. Por ejemplo, los soldados conscriptos que defendieron en Formosa valientemente el regimiento ante el ataque de las fuerzas subversivas”.

Pelea entre Manes y Santilli

El lunes, el precandidato a diputado por la línea de la UCR en provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, cargó contra su contrincante del mismo espacio, Diego Santilli y le echó en cara que no es bonaerense. "Yo nunca me fui de la Provincia de Buenos Aires. Voy a Salto los fines de semana, mis mejores amigos están allá".

Como si fuera poco, antes había acusado a Santilli, hoy vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de usar dinero de la Capital Federal para financiar la campaña en la provincia de Buenos Aires, algo que no cayó bien en el PRO.

Al cruce por redes sociales salió el diputado del PRO, Cristian Ritondo: "Facundo, decís que llegás para sacar lo mejor del potencial argentino pero solo sembrás desconfianza y dudas en tu propio espacios". Y le aconsejó: "No caigas en las peores costumbres de la vieja política si querés renovación. El Frente de Todos ya no necesita más candidatos".