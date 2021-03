El cotitular de la Confederación General del Trabajo (CGT) y líder del sindicato de Sanidad, Héctor Daer, instó a "rediscutir" la realización de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) ante la posibilidad de que esos comicios coincidan con una segunda ola de contagios por coronavirus en el país. En tanto, el martes se fijó la fechas para las elecciones 2021 primarias que serán el 8 de agosto y las elecciones generales serán el 24 de octubre.

En diálogo con la prensa acreditada en Casa Rosada, en la previa del acto junto al presidente Alberto Fernández, el dirigente gremial apeló a la "responsabilidad de todos" y aclaró que no se trata de una "dicotomía entre democracia y salud". "Tenemos que ser todos responsables. No es una dicotomía entre democracia y salud, pero me parece que las últimas PASO fueron absurdas en muchos lugares, porque fueron con candidaturas únicas", criticó.

En ese punto, advirtió: "Me parece que el coronavirus, ojalá que no, pero con las perspectivas que tenemos de ola de contagios, habrá que rediscutir el tema de las PASO" e insistió en rever la realización de las Primarias para estas elecciones 2021.

Calendario electoral

La Cámara Nacional Electoral (CNE) definió el calendario para las elecciones legislativas de 2021. Las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) serán el domingo 8 de agosto, mientras que las generales definitivas serán el 24 de octubre. Las PASO sólo podrían ser suspendidas, como pidieron los gobernadores, en caso de que el Congreso sancione una ley.

El año electoral formal comenzará el 27 de abril cuando se realice el cierre del padrón provisorio y el límite para la inscripción de novedades registrales. La siguiente fecha clave es el sábado 19 de junio, fecha en que finaliza el plazo para la presentación de listas de precandidatos ante las juntas electorales partidarias.

Las elecciones generales definitorias serán el 24 de octubre y el escrutinio definitivo comenzará el 26 de octubre. Los partidos políticos, tal como establece la ley, deberán presentar los informes económicos de campaña y tendrán tiempo hasta el 1 de febrero de 2022.

Suba de precios

Por otra parte, Daer se refirió a la suba de precios, a lo cual, reclamó que "los salarios tienen que recuperar poder adquisitivo" y anunció que su gremio "está en las vísperas" de un conflicto que, según sus palabras, espera se evite.



"Hay sectores que con el aumento de precios, de la manera que se está dando, están arrinconando cuestiones sociales. Ojalá que la inflación sea del 29 (por ciento) y los salarios la superen y recuperen movimiento económico progresiva y efectivamente", señaló.



Aún en ese contexto, el dirigente cegetista elogió que el Gobierno haya optado por "una convergencia entre precios y salarios" y no por "un congelamiento", que habría afectado las aspiraciones de los trabajadores a recuperar capacidad económica.