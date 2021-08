Cumbre de ministros y estrategas para pulir el mensaje de campaña

Como jefes de la campaña nacional y porteña, Santiago Cafiero y Mariano Recalde, junto al especialista en comunicación Juan Courel, se reunieron con los candidatos del Frente de Todos. Plantearon un mensaje esperanzador y mirando a futuro, con base en la recuperación económica de la pospandemia.

Los candidatos del Frente de Todos de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires tuvieron este sábado su primera reunión de campaña con el objetivo de unificar el mensaje y comenzar a trabajar con cierta organicidad. Fue en el búnker de Chacarita, hasta donde llegaron unas 200 personas entre funcionarios, candidatos, dirigentes partidarios y encargados de comunicación. "Lo que está en juego es cómo salimos de la pandemia. Si salimos para adelante, recuperando el empleo y el salario, o si salimos para atrás, al mismo pasado al que la gente ya le dijo que no", se planteó desde el escenario que ocuparon Santiago Cafiero, en su condición de jefe de la campaña nacional y bonaerense, Mariano Recalde, a cargo de la campaña porteña, y el especialista en comunicación Juan Courel.

Se trató del primer encuentro luego del cierre de listas. La línea discursiva que se expuso va en la dirección del spot de lanzamiento que se conoció días atrás junto con los candidatos, que tiene como eslogan "La vida que queremos". El video empieza con una voz en off que avisa "estamos empezando a salir". "Hay buenos indicadores en lo económico en áreas como industria y construcción. Se están reabriendo paritarias y el Gobierno está dando alivios a los sectores más afectados", fue el mensaje que se transmitió en el encuentro.

Además de los candidatos, encabezados por Victoria Tolosa Paz y Leandro Santoro, participaron también funcionarios de apariciones frecuentes en los medios como Matías Kulfas, Gabriel Katopodis, Nicolás Trotta, Cecilia Todesca, y Cecilia Nicolini, entre otros. Más allá de la idea de que la elección será un "plebiscito" de la gestión de Alberto Fernández, como se venía planteando, lo que sostuvieron es que el mensaje tiene que ser esperanzador y con acento en el futuro. "La gente sabe muy bien porqué la mejoría económica que le prometimos no llegó, más allá del ruido que pueden hacer la oposición y los medios. Todos saben que esto mismo está ocurriendo en todo el mundo. Por eso, se trata de hacer una renovación del contrato electoral de 2019", dijeron.

Obviamente, una valía para el Gobierno es el ritmo acelerando que adquirió la campaña de vacunación junto con la llegada de millones de dosis. Eso es justamente lo que hace vislumbrar una salida y la confirmación de la próxima recuperación económica. "Tenemos que contar lo que se hizo, pero mucho más lo que se va a hacer. En especial en materia económica, porque las preocupaciones de la gente están en ese rubro. Tenemos que instalar una agenda propia y dejar claro que el 2022 va a ser un muy buen año para todos", insistieron.

No entrar en el juego

Respecto a la oposición, marcaron que no había que entrar en el juego de intercambio de agresiones. "Hay que evitar que se transformen en víctimas, que es el papel que buscan siempre. Y ahora hay que dejar que se maten entre ellos y no meternos", comentó uno de los funcionarios que participaron del encuentro. Sí remarcar en el mensaje que la gente seguramente no quiere volver a las políticas del macrismo que se desembocaron en la crisis de 2019. "Ellos saben que la gente no quiere. Por eso el cambio de nombre, de colores y el viaje del ex presidente al exterior", subrayó uno de los expositores.

Con todo, hablaron de dos tiempos en la campaña. Más tranquilo durante agosto y a fondo en los primeros días de septiembre, que es donde la gente se empieza a poner en tema. Allí, Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa jugarán un papel central. De hecho, más esporádicamente, ya lo vienen haciendo. El próximo martes Tolosa Paz compartirá una nueva actividad con el gobernador bonaerense. La semana pasada realizó con Katopodis y Daniel Arroyo visitas a Vedia, Junín y Chacabuco en las que compartió actividades junto a los intendentes.

Los números

Una consultora que realiza habitualmente trabajos para el peronismo realizó esta semana la primera encuesta con los candidatos ya conocidos. El 58% de los bonaerenses dijo saber quién era Tolosa Paz mientras que un 42% respondió que no la conoce, lo que marca el trabajo que todavía le queda por delante al comando de campaña y las posibilidades de crecimiento que muestra la candidata.

En intención de voto, el Frente de Todos, con el 38,6%, siguió mostrando una luz respecto a Juntos por el Cambio, que llegó al 33,3%. Un poco más de 5 puntos. Pero un funcionario que suele recorrer el territorio y dialoga frecuentemente con los intendentes, creía que la diferencia es más amplia y debe rondar los 8 puntos. "En la Tercera Sección llevamos 10 puntos de ventaja y en la Primera Sección unos 5 puntos. Obviamente, en el interior perdemos. Pero tenemos un buen margen. Los intendentes están bien en sus municipios y llevan bien el pulso de la calle", comentaba.

El búnker de Chacarita en el que se esperaron los resultados en octubre de 2019, en Corrientes al 6200, fue el lugar de la primera reunión y, a partir de ahora, funcionará como comando de campaña, un poco como aquel local de la calle México donde se instaló Alberto Fernández para llegar a la Casa Rosada. En aquella ocasión, también hubo un encuentro debut con candidatos en el que hablaron Cafiero y Courel para unificar el mensaje. Esperaban coronar la tarea de la misma forma.