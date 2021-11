Cristina Kirchner no irá al acto de cierre de campaña: el postoperatorio no se lo permite

La vicepresidenta no formará parte del acto de cierre de campaña del Frente de Todos debido a su reciente intervención quirúrgica.

Cristina Fernández de Kirchner no se presentará en el acto de cierre de campaña del Frente de Todos.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no se presentará en el acto de cierre de campaña del Frente de Todos previo a las elecciones generales que se desarrollarán el próximo domingo 14 de noviembre.

Fuentes cercanas a la vicepresidenta confirmaron a El Destape que Cristina no podrá formar parte del evento ya que "el postoperatorio no se lo permite". "Tirones, abrazos y eso, se complica", afirmaron desde el entorno de la ex presidenta, que fue operada el pasado jueves de "una histerectomía ampliada por vía laparascópica", en la que se le detectó un "pólipo uterino" de "características benignas".

La vicepresidenta estuvo internada en el Sanatorio Otamendi durante 48 horas y recibió el alta el pasado sábado. El procedimiento quirúrgico que se le realizó a la titular del Senado consiste en la extirpación del útero, que puede ser parcial o total, e incluir trompas y ovarios. Según los primeros partes médicos, Cristina cursó "un posoperatorio normal, en buen estado general de salud", pero deberá seguirse cuidando en los próximos días para no correr ningún riesgo.

Cómo será el acto de cierre del Frente de Todos

El Frente de Todos realizará su cierre de campaña el jueves 11 de noviembre con un acto en la localidad de Merlo. Se espera que la locación para el encuentro sea el parque Néstor Kirchner, lugar donde en 2019 fue lanzada la fórmula presidencial de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

"Va a ser un acto normal, como fueron los últimos en Nueva Chicago y Morón", afirmaron desde el entorno del Frente de Todos, descartando la posibilidad de una gran movilización para el próximo jueves.

Se espera que del acto participen el presidente Alberto Fernández y todos los candidatos de la lista del oficialismo, encabezados por los candidatos a diputados por la Provincia de Buenos Aires Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán. También estarán presentes los referentes partidarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Leandro Santoro y Gisela Marziotta.

El jueves se hará el acto de cierre en Merlo, que fue mutando de forma. El sábado pasado estaba pensado como un cierre nacional con la presencia de gobernadores y candidatos de todo el país. Ahora será sin gobernadores ni sus candidatos, que se quedarán en sus distritos para los cierres locales.

Elecciones generales: qué se vota

El próximo domingo 14 de noviembre son las elecciones generales en Argentina. Esta vez, los argentinos y argentinas volverán a las urnas para votar y renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado de la Nación: se elegirán 127 diputados y diputadas en todo el país y 24 senadores y senadoras en 8 provincias, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chubut, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán.