Elecciones 2021: con sigilo, el Frente de Todos resuelve sus candidaturas

En la Casa Rosada descartaban que Santiago Cafiero y Gabriel Katopodis pudieran dejar el gabinete. Victoria Tolosa Paz continuaba mencionándose como la favorita del Presidente para encabezar la lista en Provincia pero se barajaban opciones.

En un hermetismo blindado, el Frente de Todos termina de definir las listas de candidatos a legisladores nacionales de cara a las elecciones 2021 que deben presentarse el sábado, con una calesita que gira alrededor de un racimo de nombres. El clima es bien contrapuesto a las discusiones públicas que protagonizan a diario los referentes de Juntos por el Cambio. En el oficialismo prevalece un silencioso compás de espera hasta que Alberto Fernández y Cristina Kirchner resuelvan quienes consideran los mejores representantes. "No van a ir ni Cafiero ni Katopodis", insistían en la Casa Rosada sobre los dos funcionarios más cercanos al Presidente que algunos quisieran ver en la boleta bonaerense. Los favoritos de Fernández son Victoria Tolosa Paz en provincia de Buenos Aires y Leandro Santoro en CABA. En lo referente al legislador porteño están todos de acuerdo, en Provincia hay más dudas.

El Presidente viajó a Chaco con Katopodis y otros dos ministros que también suenan para candidatos: el de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y la de las Mujeres, Eli Gómez Alcorta. Uno para la lista de Provincia, otra para la de Capital. No hubo por parte del Presidente ninguna referencia específica a posibles postulaciones, más allá de destacar el trabajo de cada área. La obra pública -inauguró un tramo de 40 kilómetros de la ruta 7- es uno de los puntos fuertes de la gestión y el Presidente quiere que sea puntal de la post-pandemia.

En esa idea, es central que Katopodis se mantenga en su cargo. El ministro, además, quiere quedarse. Lo mismo ocurre con el jefe de Gabinete, a quien Fernández no quiere ceder por más que le aseguren que es quien mejor mide en la Provincia. Por otro lado, es un dato relativo. Una encuesta realizada por CB Consultora de Opinión Pública, difundida ayer, mostró al intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, un par de puntos mejor posicionado que Cafiero. Eso sí, el Frente de Todos apareció ganando en todos los escenarios por un margen de entre seis y ocho puntos, tanto a nivel partidos como contra una candidatura de Diego Santilli o de Facundo Manes.

La calesita

Por números como el de esa encuesta, en Gobierno insisten que quien gana esta elecciones es la "marca" Frente de Todos. Y la unidad está fuera de toda discusión. Un dirigente bonaerense explicaba que si se veía todo tan tranquilo era porque en Provincia, a nivel municipal, se estaban cerrando todos los acuerdos. Donde el Frente de Todos es oficialismo habrá lista única y PASO únicamente en un puñado de municipios en los que es oposición, donde buscarán definirse los nuevos liderazgos. "Hicimos los deberes, así que esperamos tranquilos que Alberto y Cristina resuelvan quienes encabezarán la lista de diputados. Lo que decidan va a estar bien", comentaba el dirigente en plan zen.

Los hombres cercanos al Presidente destacan a la titular del Consejo de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, una espada mediática del oficialismo, de buena relación con todos los sectores. Pero hay en el kirchnerismo quienes ponen en duda que Tolosa Paz sea la mejor opción para la candidatura que definirá estas elecciones y preferirían un nombre de mayor peso o ya probado en la arena electoral. Ahí es donde aparecen las menciones a Arroyo, Insaurralde y otros intendentes como Juan Zabaleta (Hurlingham), Leo Nardini (Malvinas Argentinas) y Ariel Sujarchuk (Escobar). También se menciona para ocupar algunos de los primeros lugares al viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, cuestión de poner de relieve la histórica campaña de vacunación bonaerense.

Habrá que esperar para saber qué es lo que termina pesando más en la balanza. De todos modos, tanto en la Casa Rosada como en La Plata son de la idea que, más allá de los candidatos, lo que se plebiscitará será la gestión de Fernández y la del gobernador Axel Kicillof. Por eso, ambos irán ganando centralidad en los próximos días con actos diarios en diferentes localidades, destacando lo realizado en este período de tantas dificultades, con el peso extra de una herencia recibida de manos de la misma oposición que pretende mostrarse como mejor opción.

El resto

No sólo en la provincia de Buenos Aires habrá que tomar decisiones. Hay otros distritos que están a la espera de una definición. En la Capital está resuelta la cabeza de lista con Santoro y el tercer lugar con Carlos Heller, pero hay que acomodar el resto. Ahí es donde enumeran a Gómez Alcorta junto a María Muiños, Cecilia Nicolini y Gisela Marziotta.

En Santa Fe -otro de los distritos clave, con el triunfo en disputa-, el Frente de Todos debe resolver la dupla de candidatos a senadores. Los que buscan renovar, el perottista Roberto Mirabella y la kirchnerista María de los Angeles Sacnun, no registran un alto nivel de conocimiento, por lo que se habla del ministro de Defensa, Agustín Rossi, como alternativa probable. Como en CABA, Buenos Aires y Córdoba, Juntos por el Cambio organiza allí también una primaria con varias listas. En Santa Fe serán más que en ningún lado, habrá cuatro boletas opositoras. "Ya estoy dudando, no sé si no tendríamos que organizar primarias nosotros también. Si encima nuestros candidatos no son muy conocidos, no va a tener mucho atractivo irnos a votar en las PASO", analizaba un funcionario nacional.