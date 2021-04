Después de 16 meses fuera de la vorágine de los medios de comunicación y la agenda pública, María Eugenia Vidal reaparecerá y buscará plantarse como una de las líderes de Juntos por el Cambio. Lo hará con la presentación de "Mi camino", el libro que demoró en ver la luz porque Mauricio Macri sacó el suyo un mes antes. A diferencia del ex presidente, que en plena pandemia decidió hacer un show político partidario masivo en la Recoleta, la ex gobernadora aparecerá en sus redes sociales, sin un acto ni invitados que la acompañen. Será una presentación enteramente virtual pautada para las 18.

Vidal estará acompañada por una entrevistadora mujer cuyo nombre prefirieron no adelantar. Una de las críticas que ella misma le hizo a su gestión fue el hecho de no haber incluido más mujeres en el Gabinete provincial, algo que adjudicó al hecho de que muchas dirigentas se habían ido al gobierno nacional, con Macri. Estarán ellas solas, habrá preguntas pero será la presentación de un libro, no develará misterios sobre posibles candidaturas o corrimiento de la escena política en busca de cargos.

Seguramente durante la presentación, especularon desde su entorno, hará referencia a temas de coyuntura - como la pandemia, la economía, el rol del Gobierno y de la oposición ante estos hechos - pero no hablará de candidaturas. La política más dura quedará relegada, seguramente, al post, a esas entrevistas que tendrán lugar después del lanzamiento del libro. El texto será la excusa para volver a los medios pese a que, dijeron cerca suyo, no la necesita para hacerlo porque su ausencia y silencio públicos ya generaron mucha expectativa en torno a su persona.

Vidal eligió hacer una presentación digital para "dar el ejemplo" ante el pico de la pandemia del coronavirus que vive el país. Muy lejos de lo que hizo Macri hace tan sólo unas semanas, cuando reunió a 700 personas para el lanzamiento de "Primer tiempo". En este caso, no habrá invitados y medir la adhesión de los dirigentes del espacio será mucho más difícil que con el ex presidente, donde todos - menos ella - se sacaron fotos antes de ingresar al Centro de Exposiciones.

Más allá de eso, desde Juntos por el Cambio recibieron el libro con expectativa. Que haya otro dirigente que ocupe espacio en los medios es una voz más, dijeron cerca de Vidal, y calificaron como "positiva" su reaparición pública. Después están quienes consideran que la estrategia del silencio no fue la mejor, otros que no sienten lo mismo pero aún ninguno tendrá definiciones.

Cristian Ritondo, el presidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados y los ojos de Vidal en el Congreso celebró la noticia: "Fui testigo del arduo trabajo que María Eugenia hizo en la provincia de Buenos Aires. El país estaba necesitando de su visión y propuestas. Tenés todo mi apoyo para lo que viene, por tu vocación política y porque sos por demás capaz".

Desde el PRO también celebraron y difundieron la presentación del libro en sus redes sociales. Vidal es la gran incógnita de Juntos por el Cambio. Nadie sabe si decidirá arriesgarse en las urnas este año o si esperará al 2023, si lo hará por la Ciudad o por la provincia de Buenos Aires, si acompañará a Horacio Rodríguez Larreta o no lo hará.

En algunos adelantos que circularon por los medios de comunicación, al igual que Larreta, en su libro Vidal habla sobre la moderación y el fin de la grieta. Los dirigentes que impulsan a Horacio como candidato presidencial apuntan a eso, a que en los comicios gane quien la gente quiera y no que pierda quien la gente odie. "Puede pasar que al final se consoliden las visiones autoritarias, o quizás esto sea una oportunidad para asumir su fracaso y dar nacimiento a otro tipo de liderazgos. Yo elijo el segundo camino", dice Vidal en su libro.

Además, la ex gobernadora cuestiona a los dos bandos de la grieta: "Gran parte del gobierno y algunos representantes de la oposición son líderes verticalistas, endogámicos, a los que les cuesta abrir el juego, escuchar, cambiar (...) Pero también hay cada vez más dirigentes en la política argentina, tanto en el oficialismo como en la oposición, que estamos cansados de esto, que nunca nos sentimos cómodos en esta posición".

En su libro, Vidal recorrerá su experiencia en la provincia, cómo la recibió y qué hizo pero también tendrá un mensaje a futuro: "Si Juntos por el Cambio quiere cambiar Argentina, el primer requisito es la unidad. Es una exigencia del 41% que nos votó. Pero si algún dirigente cree que esos votos tienen nombre y apellido, se equivoca: ese 41% votó a Juntos por el Cambio y a lo que representábamos" y advirtió que "no hay que escandalizarse" ante las miradas diferentes. "Vi muchas personas a las que yo respetaba volverse víctimas del ego estando en el poder. La impotencia de no sentirse reconocidos, el encierro en entornos que no cuestionan nada", cuestionó.