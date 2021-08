Cafiero sobre la reaparición de Macri en la campaña: "¿Por qué lo querían ocultar tanto?"

El jefe de Gabinete se refirió al regreso del expresidente y su aparición en la campaña de cara a las PASO luego del cambio de estrategia de Juntos por el Cambio.

Luego de que el expresidente Mauricio Macri se meta oficialmente en la campaña de María Eugenia Vidal para las elecciones legislativas 2021 en la CABA y pedir "ir a votar para decirle 'basta'" al Gobierno, pero considerar que "es obsceno" realizar las elecciones, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, cuestionó la reaparición y preguntó "por qué lo querían ocultar tanto a (Mauricio) Macri".

"Por qué lo querían ocultar tanto a (Mauricio) Macri cuando todos adherían y siguen adhiriendo a los preceptos de su gestión", enfatizó Cafiero durante una entrevista radial respecto a la demora en sumar a Macri a la campaña del PRO.

Por otra parte, Cafiero destacó la reunión de Gabinete encabezada por el presidente Alberto Fernández el viernes último. "El Presidente volvió a reafirmar los compromisos de gestión con la sociedad argentina, las asignaturas pendientes y dónde tenemos que redoblar el esfuerzo", explicó, y añadió que en ese sentido planteó que el Presupuesto 2022 "tenga esas prioridades de gestión".

El jefe de Gabinete aseguró que hoy que el Gobierno puede "mostrar con testimonios concretos que éste es el camino y que se está saliendo adelante", pero sostuvo que primero es necesario tener en claro que hubo "una doble crisis", una originada en el macrismo y otra en la pandemia de coronavirus.

"Creemos que estamos en el camino adecuada porque los números nos están acompañando", aseguró el funcionario. Y remarcó que "hay una reactivación de la economía que es cada vez más sostenida" y que "este año vamos a crecer al 7%".

También admitió que "tuvimos una caída en la economía muy fuerte por la pandemia", pero dijo que en términos de empleo las medidas del Gobierno lograron atenuar el impacto y proteger el trabajo. "Se perdieron 300 mil puestos de trabajo por la pandemia y ya hay recuperados 240 mil y todavía hay actividades que no están funcionando", sintetizó. Asimismo subrayó que "subió 14% la tasa de inversión en el primer trimestre" y hay "23.500 puestos industriales nuevos en la Argentina, superando los años de gobierno de Macri".

Reunión en la quinta de Olivos

Luego Cafiero se refirió a las imágenes de la reunión que se realizó en la quinta de Olivos el 14 de julio de 2020, con motivo del cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez y recordó que el Presidente "no se ocultó, pidió disculpas", y consideró que en los medios la situación "está totalmente sobredimensionada". "No solo para el Gobierno es un tema terminado, sino para el conjunto de la sociedad", afirmó el funcionario, al señalar que "la cabeza de la gente está en otro lado y la reputación de un Gobierno y de un Presidente no se juega en una foto" sino en otras cosas.

No obstante, consideró que en cuanto al Presidente "la causa tiene un fiscal que está investigando y fijará las sanciones correspondientes", pero remarcó que "si bien hubo una reunión, un incumplimiento, no hubo propagación de nada, nadie se fue contagiado".

En este sentido, enfatizó que no se debe hacer "reduccionismo" y se preguntó si el jefe del bloque de JXC en Diputados, Mario Negri; el precandidato de Juntos por el Cambio en suelo bonaerense Diego Santilli o el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta "van a pedir disculpas" por haber asistido en diciembre último al cumpleaños de Elisa Carrió en su campo de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires.

Por último, consultado sobre si está cerrado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) respondió: "No está cerrado, se sigue trabajando". Por lo que negó una devaluación luego de las elecciones. "En octubre del año pasado hubo tapas y tapas que decían que venía una devaluación. Volvemos a afirmar lo mismo, no va a haber una devaluación", completó.