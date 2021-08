Axel Kicillof, sobre las elecciones 2021: “Volvemos a discutir el futuro”

El gobernador bonaerense le habló a la militancia del Frente de Todos de cara a los comicios. “Necesitamos compañeros con coraje y compañeras valientes”, reclamó.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó de la presentación de los candidatos y las candidatas del municipio de Quilmes. Cuando tomó la palabra, se refirió a las próximas elecciones e hizo alusión al eje de campaña que impondrán desde Frente de Todos. "Es una elección donde volvemos a discutir proyecto, volvemos a discutir futuro", afirmó.

Asimismo, y en referencia al acto de presentación de los candidatos y las candidatas para estos comicios, Kicillof pidió: “Necesitamos compañeros con coraje y compañeras valientes que son estos que están acá y nos van a representar en Quilmes”. En el acto estuvieron también Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados y Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes.

Kicillof detalló que durante la jornada del viernes “recorrimos con Mayra un barrio donde están asfaltando 36 cuadras, y mientras caminábamos los chicos y chicas, las familias, los perros salían de las casas y ahí es donde ves que para eso hacemos política, para eso volvimos en 2019”.

Además, recordó que “era un barrio olvidado, había una señora que me decía que estuvo esperando 60 años estuvo el asfalto y también me decía ‘pensé que me iba a morir sin que en mi barrio hubiera lo mínimo e indispensable’, y mi respuesta fue que eso no pasó porque Quilmes tiene hoy la mejor intendenta de su historia”.

Otro de los recorridos fue con Malena Galmarini, titular de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) en el barrio de Villa Itatí. Allí funcionará una estación transformadora. También visitaron en un centro de atención de la salud y un vacunatorio frente al parque cervecero. “Esas cuatro visitas nos muestran algo que es central y que se pone en juego en esta elección, porque es una elección donde volvemos a discutir proyecto, volvemos a discutir futuro, y con una proceso de vacunación que cada vez toma más ritmo”, remarcó Kicillof.