Axel Kicillof confirmó que Nicolás Kreplak reemplazará a Daniel Gollan

El Gobernador confirmó que habrá una modificación en su gabinete durante la campaña para las elecciones legislativas.

Después de que se conociera que Daniel Gollan será precandidato en el Frente de Todos a las elecciones legislativas, Axel Kicillof confirmó que habrá un importante cambio en su gabinete. Pidió que, mientras sea la campaña, Nicolás Kreplak, actual viceministro, quede a cargo del ministerio de Salud.

El mandatario provincial aseguró que Kreplak se hará cargo del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires durante la campaña electoral y, luego, será el reemplazo de Gollan. En una entrevista con el programa "Hagan Algo", además Kicillof añadió que "la provincia de Buenos Aires tiene una lista de lujo que además expresa todos los sectores que componen el frente”.

Por otro lado, agregó que esta será una campaña atípica porque "a veces las campañas electorales ponen en suspenso otras cosas, pero ésta no va a ser así porque estamos todavía transitando la pandemia y realizando el plan de vacunación”. Por otro lado indicó: " Se podrán vestir de lo que quieran, cambiar los globitos por otra cosa, los colores o recortar el nombre: que ya no son por el cambio y no están juntos. Les queda el por”.

Más temprano, Gollan agradeció haber sido elegido como candidato: “Es reconocimiento que uno valora, que el Presidente, la Vicepresidenta y Axel hayan pensado en mí para que esté ahí representando. Estoy contento y con muchas ganas”. Y luego expresó su confianza con lo logrado por parte del Gobierno nacional y provincial ante la pandemia. “Con la realidad que teníamos cuando tomamos el gobierno, que era muy mala, se hizo lo mejor posible con todos los elementos y los contextos que tuvimos”, enfatizó.

“Cuando todos creían que iba a explotar el conurbano, eso no pasó. La gente lo va a valorar mucho y ahora viene el momento de la recuperación. Hay que transformar la pandemia en otra cosa. Este verano, con algunas medidas de cuidado, vamos a tener otra realidad”, remarcó.