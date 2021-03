La presentación del libro "Primer Tiempo" de Mauricio Macri generó una ola de rumores sobre la posibilidad de que el ex presidente tenga intenciones de candidatearse en estas elecciones 2021 o ir por un "segundo tiempo". No obstante, su ex funcionario y editor de su libro, Pablo Avelluto, descartó que la presentación de la obra sea un "relanzamiento político" y no solo eso, sino que descartó que la vuelta al poder sea de la mano de Macri.

En una entrevista con FutuRock, el ex ministro explicó que "la idea del libro surgió a finales del gobierno de Macri. Él usaba el teléfono como grabador y fue acumulando juicios sobre lo que iba pasando” y argumentó que el ex presidente "quería contar su gobierno". "Y yo fui una especie de editor”, completó.

Sobre el libro, Avelluto señaló que para el ex presidente "contactar al FMI fue una decisión inevitable, no quedaba otra alternativa”. Asimismo, ahondó que "hay un sentimiento de desazón por no poder resolver los problemas que pretendía resolver". "Yo creo que él sigue pensando que el camino para la Argentina es el del mercado”, sostuvo.

En esa línea, el dirigente del PRO descartó que el libro sea una excusa para posicionarse políticamente: “No creo que se trate de un relanzamiento político”. En tanto, confió en que en las próximas elecciones presidenciales lograrán una victoria y auguró: “Creo que vamos a volver porque la Argentina necesita una alternancia democrática y porque creo que el modelo populista funciona cuando el estado tiene los fondos”.

La frase kirchnerista que usó Avelluto

“Yo creo que vamos a volver, no necesariamente con Macri pero vamos a volver”, sentenció.

En ese punto, Avelluto consideró que al Gobierno de Cambiemos le "faltó experiencia" y replicó: “No escuché una autocrítica en ningún otro libro de ningún exmandatario como en el de Macri. Ni Cristina, ni Néstor, ni Duhalde". Además, confesó que cuando era ministro de Cultura recibió "muchas críticas de gente fanática de este lado por no haber perseguido a artistas por su posicionamiento político”.

En tanto, analizó el escenario político y reflexionó que "en un momento de crisis como es el actual, el populismo hace agua por todos lados y eso se ve en el caso de las vacunas y en el del desempleo”,