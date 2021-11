Así quedó el periodista que fue golpeado por custodios de Macri

El cronista de radio había acusado que los custodios le pegaron piñas en el vientre cuando intentó hacer preguntas al ex presidentes.

El periodista Emanuel Herrera de AM 750 mostró los moretones que le quedaron en el vientre después de haber recibido golpes por parte de los custodios del expresidente Mauricio Macri que lo atacaron minutos después de que el político efectuó su voto por las elecciones 2021. El trabajador de prensa recibió empujones y golpes, y le revolearon el celular con el cual trabajaba.

"Al principio pensé que fue una nimiedad. De hecho, mi primera reacción fue subestimar y decir, ironía mediante, que “sólo fueron tres trompadas en el estómago”. Bueno, con el correr de los días se formaron los hematomas. Así está hoy", contó el cronista que mostró los moretones.

Herrera ya había denunciado el ataque el día de las elecciones

“La violencia con la que se maneja la seguridad de Mauricio Macri” comenzó Herrera y contó: “se cortó en un momento porque me revolearon el celular al demonio en medio de la muchedumbre”. Además, se quejó de “las trompadas que me metieron por abajo esa panza” y que “así es como se maneja el ex presidente Mauricio”.

"No había peligros para el expresidente. Los que lo rodeábamos éramos solo periodistas que queríamos preguntarle porque sabemos que es muy difícil que él quiera hablar en público. Fue una situación bastante violenta. Sus custodios evitaban que los trabajadores de prensa pudiéramos hacer nuestro trabajo", agregó Herrera en diálogo con la señal de noticias IP.

Macri ya había atacado a C5N

Mauricio Macri ya había atacado al equipo de C5N en la ciudad bonaerense de Dolores, cuando llegó al juzgado a declarar ante el juez Martín Bava por la causa por espionaje ilegal a familiares de víctimas del ARA San Juan.

El cronista de C5N Nicolás Munafo se encontraba en la puerta del juzgado cuando llegó Macri. Allí se bajó el expresidente rodeado de cámaras. Agarró con la mano el micrófono rojo de ese canal de noticias y lo arrojó al piso. Así entró a declarar.

Macri se presenta este miércoles en el juzgado federal de Dolores para brindar declaración indagatoria en el marco de la causa por supuesto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan en 2017. El exmandatario está acusado de ordenar y posibilitar la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas.