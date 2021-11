Alberto recorrió el Conurbano en el fin de semana previo a las elecciones: "El futuro se construye puerta a puerta"

El presidente Alberto Fernández visitó este fin de semana Quilmes en donde recorrió obras y visitó a vecinos y vecinas. También estuvo en la localidad bonaerense José C. Paz donde participó en la largada de una maratón.

A una semana de las elecciones Legislativas generales 2021, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, recorrió este fin de semana el Conurbano bonaerense donde visitó obras, charló con vecinos y vecinas y participó de la largada de una maratón. Este sábado visitó el municipio bonaerense de Quilmes mientras que este domingo estuvo en José C. Paz.

Durante su visita al municipio de Mayra Mendoza, el presidente mantuvo encuentros con vecinos y vecinas, visitó las obras de ampliación de la planta potabilizadora de AySA de Bernal, y de pavimentación en Ezpeleta, a la vez que recorrió la fábrica de botellas de vidrio más grande del país.

"Digámosle no al pasado, el futuro es un futuro de crecimiento con una Argentina de pie", sostuvo Fernández al mismo tiempo que destacó que “éste es el tiempo donde nos estamos poniendo de pie y tenemos que ver qué horizonte queremos alcanzar". "Hay un país donde unos pocos vivos viven de la especulación financiera. Esos son los que están contra nosotros. Y hay un país donde queremos que los empresarios inviertan, den trabajo, produzcan, ganen y paguen sus impuestos. Esos somos nosotros”, remarcó.

En este sentido, Alberto Fernández pidió que no bajen los brazos, "salgamos a recorrer las calles, que vayan a votar en defensa propia, para que tengan un futuro ellos y sus hijos". "Para que nuestros abuelos no sigan siendo material de descarte como fueron en la época en que ellos gobernaron, donde no sólo hicieron caer un 20 por ciento los ingresos sino que además los dejaron sin medicamentos”, sostuvo.

En la continuidad de su recorrida, durante el paso por una obra de pavimentación en la calle Brasil, Ezpeleta Oeste, visitó la casa de una familia en la que reside la joven Agostina Martínez, quien es alumna de Alberto Fernández en la materia Teoría del Delito, de la carrera de Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Allí, dialogó con la joven estudiante quilmeña y sus familiares Hilda, Natalia y Luis. Luego se dirigió a la histórica fábrica de envases y botellas de vidrio Cattorini Hnos, en Quilmes Oeste, la más grande del país. Allí se sumó se sumó el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque.

Luego, recorrió junto a la presidenta de AySA, Malena Galmarini, la obra del Sistema Agua Sur, que consiste en la ampliación de capacidad de potabilización de la Planta General Belgrano de Agua y Saneamientos Argentinos, en Bernal Este, que una vez finalizadas, se verá incrementada en 1.000.000 metros cuadrados por día y asegurará el abastecimiento de agua potable en los partidos de Quilmes, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Almirante Brown, Ezeiza y La Matanza. La obra se lleva a cabo mediante la financiación de un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina CAF (70 por ciento) y de la empresa pública (30 por ciento) por un valor de 1.000 millones de dólares.

Tras la visita, desde su cuenta de Twitter, el Presidente relató: “Junto a la intendenta estuve en Quilmes con vecinas y vecinos de Villa la Florida, entre ellos, Agustina, una de mis alumnas de la Facultad de Derecho de la UBA. El futuro de la Argentina se construye puerta a puerta, voto a voto, escuchando al pueblo”.

En tanto, este domingo, Alberto Fernández asistió al inicio de la maratón organizada por la Municipalidad bajo el lema "Por una Facultad de Ciencia y Tecnología". En septiembre pasado estuvo en ese mismo municipio inaugurando la Facultad de Medicina.

El presidente Alberto Fernández visitó esta mañana el partido bonaerense de José C. Paz junto a la candidata a diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires Victoria Tolosa Paz, a una semana de las elecciones legislativas. Allí, ambos dieron inicio a la maratón organizada por la Municipalidad bajo el lema "Por una Facultad de Ciencia y Tecnología".

En el punto de largada, Fernández y Tolosa Paz extendieron sus manos para que los corredores los saludaran. El 22 de septiembre pasado el Presidente encabezó la inauguración de la Facultad de Medicina de la Universidad de José C. Paz.

En su nueva visita a José C. Paz, Fernández dialogó con el intendente local Mario Ishii sobre las obras que se están llevando a cabo en el partido para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, varias de ellas con impulso y respaldo del Gobierno nacional, informaron fuentes oficiales. También dialogaron sobre la futura concreción del Polo Industrial y la Zona Franca que beneficiará a José C. Paz y al partido de Moreno. Posteriormente, el Presidente compartió también un café con vecinos y vecinas en una estación de servicio de la zona.