Alberto Fernández: "La recuperación Argentina debe ser una de las más rápidas del mundo"

El presidente concedió una entrevista en la cual habló sobre las próximas elecciones y sostuvo que "hay dos años para mejorarle la vida a la gente".

A una semana de las elecciones generales, el presidente Alberto Fernández recalcó que la recuperación argentina tras la pandemia "debe ser una de las más rápidas del mundo". También alertó sobre la oposición de cara al sufragio al sostener que "es el peor de los pasados" y, además, hizo un análisis más allá del próximo fin de semana: "Tenemos dos años para mejorarle la vida a la gente, es mi única preocupación"

Luego de lo que significó la cumbre del G-20 en Roma y la cumbre climática en Glasgow, Alberto Fernández también reveló que, al hablar con sus pares, encontró que "el mundo tiene hoy es desánimo por tanta muerte y dolor, a lo que se suman los efectos en la economía. Todas las economías del planeta cayeron. Todas, absolutamente todas". Por otro lado, agregó: "La recuperación tiene ritmos desiguales. En algunos lugares es muy rápida. Nuestra recuperación económica, por ejemplo, debe ser de las más rápidas del mundo. Pero no ha llegado a todos y hay gente que todavía no siente esa mejora".

Asimismo también recordó, por ejemplo, el constante discurso de la oposición: "El empleo caía y una vicepresidenta decía que eran emprendedores, que no caía nada. Por favor, que no les mientan más. No dejen que les mientan. Y le pido a cada militante que haga el máximo esfuerzo para mostrar a los argentinos que lo que está en pugna es el futuro de sus familias". Además, agregó: "No confiemos en ellos ni en el canto de sirenas de los que se llaman libertarios porque son los más conservadores, son los que más cuidan a los poderosos".

Otro de los temas en los cuáles hizo hincapié Alberto Fernández fue, justamente, en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y las palabras de Mauricio Macri en la que aseguró que él "arreglaba en cinco minutos". Al respecto el mandatario añadió: "Le creo porque fue lo que hizo. No necesitó más de cinco minutos para endeudarnos del modo en que nos endeudó. Yo también puedo arreglar el problema de la deuda en cinco minutos: lo único que tengo que hacer es aceptar las condiciones que me ponen. Pero esa es la diferencia entre él y yo. No acepto esas condiciones".

Asimismo, añadió: "Hay momentos en los que observo que le cuentan a la gente que esto de no arreglar es un capricho mío, que me encapriché, que soy un tipo que está fuera del mundo que no quiere hablar con la gente. No es eso. Estoy discutiendo dinero, miles de millones de dólares que tiene que pagar el pueblo argentino y que alguien quiere cobrar".

El futuro del Frente de Todos

En la entrevista que Alberto Fernández le brindó a Télam, el mandatario también hizo referencia a lo ocurrido dentro del espacio tras la derrota en las PASO y aseguró: "A mi juicio, creo que en los dos últimos años tenemos que hacer algunas cosas dentro de la coalición. Lo primero es terminar con los debates estériles y resolver los problemas. Lo segundo es profundizar los debates".

Asimismo, lejos de buscar un quiebre, Alberto Fernández también indicó: "Si queremos que viva el Frente de Todos, hay que institucionalizarlo. Hay que generar debates y dejar que la gente se exprese. Lo que espero es que todos estemos a la altura del tiempo que nos toca vivir. Tenemos dos años para mejorarle la vida a los argentinos, que es mi única preocupación".

Finalmente, recordó: " No me preocupa que en el frente pensemos distinto. Hacen mucho ruido si Cristina escribe una carta o si deja de escribirla. Para mí es una carta, la leo, le presto atención en lo que debo prestarle atención y sigo haciendo lo que tengo que hacer. Y sé que quien la escribe lo hace con honestidad intelectual, entonces desde ese lugar la valoro"