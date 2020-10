El ex presidente Mauricio Macri inventó una especie de autocrítica para justificar los errores que cometió su gobierno y a la derrota que lo llevó en las elecciones del 2019. No obstante, el ex mandatario se adelantó unos meses y remarcó que su mandato terminó el 11 de agosto, en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Por Ley, todo gobierno democrático termina el 10 de diciembre cuando asume quien lo precede, luego de ganar en las urnas. Para Macri, su gestión terminó cuatro meses antes en la aplastante victoria del Frente de Todos en las elecciones primarias.

En una entrevista con el periodista macrista Joaquín Morales Solá en TN, el ex jefe de Estado evaluó su gobierno y expresó que "lamentablemente fue insuficiente". "El 11 de agosto cuando terminó mi gobierno económico, estábamos en el mismo nivel de pobreza que habíamos heredado. Es una enorme frustración", aseguró Macri.

"En el '17, cuando íbamos creciendo, llegamos al veintipico (sic) de pobreza, pero construimos sobre pie de barrio, no había un orden macroeconómico sólido porque había una simetría política monetaria y una ecuación fiscal, teníamos minoría y no teníamos un presupuesto", argumentó. Además, negó la deuda que tomaron en cuatro años que genero una grave crisis económica y remarcó: "Dos de cada tres dólares que tomó el gobierno, fue para pagar deuda que ellos habían tomado".