El Gobierno y Grabois desmintieron a lanata y su operación sobre venta de verduras

El dirigente social y el ministro Daniel Arroyo destrozaron el informe de Jorge Lanata sobre un supuesto sobreprecio en la venta de papas por parte de una cooperativa.

El Gobierno y por su parte el coordinador del Frente Patria Grande y referente del MTE, Juan Grabois, desmintieron el informe del periodista macrista Jorge Lanata sobre un supuesto sobreprecio en la venta de papas por parte de una cooperativa.

Esta mañana, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, señaló: "Ante el informe presentado anoche en el programa PPT, queremos aclarar que: Es solo una oferta presentada de forma pública en la plataforma Comprar por una cooperativa. Aún no se concretó el proceso de adjudicación ni de compra".

Desde su cuenta de Twitter, agregó que "el pliego indica que los bolsones deben estar compuestos por al menos 7 especies de frutas y vegetales (papa, cebolla, naranja, mandarina, pera, manzana verde, manzana roja, durazno, banana, tomate, pepino, berenjena, repollo, acelga y zanahoria); y no solo por papa". Y cerró el tema: "Los bolsones deben tener un “peso mínimo de SIETE (7) kilogramos”; y no de 5kg como señaló el informe. El objetivo de estos procesos es mejorar la calidad nutricional".

Por su parte, Grabois reveló en diálogo con El Destape Radio: “Es tremendo lo de Lanata, la semana pasada estábamos orquestando una conspiración galáctica para derrocar a Duque con el castrochavismo y el bloque chino-soviético y ahora nos dedicamos a vender papas. El que está acostumbrado a vender fruta es él”.

Grabois aclaró: “Yo no tengo ninguna cooperativa, es una cooperativa de productores hortícolas de La Plata que la verdad es ejemplar”. En este sentido agregó que lo difundido anoche “es una mentira vil".

"El primer punto es que no hay ninguna compra es una oferta que presentó la cooperativa y que está en el portal COMPRAR que es pública y se puede presentar cualquiera. Es una oferta por un bolsón de 7 kg de hortalizas, verduras y frutas variadas, no es de papas", dijo el referente social. Y contó: "No son ni 5 kilos como dijo Lanata ni de papas. No hay sobreprecios ni irregularidades y además toda la información es pública”.



El Destape accedió a una lista de precios y en comparativa con la del supermercado Coto y es 6 pesos más barata que en el súper. “Desde luego la cooperativa no tiene dueño, mucho menos Juan Grabois que ni siquiera es socio pero bueno, son las cosas que ya empiezan a cansar un poco”, sostuvo el referente del MTE.

En diálogo con Maldita Suerte, Grabois anunció: “Por primera vez estoy pensando seriamente en iniciar acciones legales porque por un lado da gracia y por el otro es feo lo que hacen porque hay gente que se lo creer”. Asimismo, señaló que “no hay una crítica, hay una mentira, no se puede aceptar este nivel de impunidad con malicia porque hubo malicia, la información estaba publicada”.

La lista de precios