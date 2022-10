Desde Rosada le bajan el tono a la interna por las nuevas ministras: "Cristina no se mete siempre"

El presidente Alberto Fernández el lunes tomó la decisión de designar los tres lugares en su gabinete. Lo hizo en soledad con su círculo político más íntimo.

El Gobierno salió a responder al ruido interno que creció en los últimos días en el Frente de Todos por las designaciones de las tres nuevas ministras. El presidente Alberto Fernández el lunes tomó la decisión en soledad con su círculo político más íntimo. No hubo consultas con el kirchnerismo. Andrés Larroque fue uno de los que habló sobre el tema. Y desde Casa Rosada salieron a responderle.

"No es bueno que haya trascendido que no todo el Frente (de Todos) haya sido consultado a la hora de tomar esas determinaciones, pero bueno...", dijo el referente de La Cámpora respecto a las designaciones de Victoria Tolosa Paz en Desarrollo, Raquel Olmos en Trabajo y Ayelén Mazzina en el Ministerio de Mujeres. El "Cuervo" habló luego de la reunión del PJ bonaerense donde se decidió que ese sector y La Cámpora se unirán a la marcha del moyanismo a Plaza de Mayo.

En Casa de Gobierno le contestaron: "Hay que hacer como le dijo Lula un día a su gabinete: no hay que leer más los diarios", afirmaron desde el riñón del albertismo en off a El Destape. "Es el Cuervo, ya sabemos cómo es el Cuervo, ya lo conocemos. Él no es Cristina ni habla por Cristina", argumentaron desde el Gobierno.

Sobre la decisión de no consultar los cambios con el resto de la coalición, desde el albertismo cuentan que "Massa sí fue consultado, Alberto y él hablaron previamente". En el entorno del tigrense lo niegan.

En la Rosada confirmaron que no hubo sugerencias de CFK ni consultas de parte del mandatario a ella. ¿Por qué Cristina no? Una persona de confianza del Jefe de Estado revela en diálogo con este portal: "Cristina se mete cuando se tiene que meter. No se mete siempre en todo. Si se va el ministro de Economía claro que se mete. Pero si se va la ministra de Mujeres no se mete".

Asimismo, en el albertismo aclaran y le responden a La Cámpora: "Los nombres de ellos los definen ellos en sus ministerios. Y no siempre es Cristina la que define. A veces es Wado de Pedro, otras Máximo Kirchner".

Sobre cada una de las ministras, ratificaron en el entorno de Alberto que tomó esa decisión junto al vicejefe de gabinete Juan Manuel Olmos y el Secretario General de Presidencia, Julio Vitobello. Para elegir a Mazzina, Fernández se comunicó primero con Alberto Rodríguez Saá, el gobernador de San Luis. "Hola, Alberto, te voy a sacar una ministra", le dijo el Presidente al mandatario provincial cuando le anunció que necesitaba a su Secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad.

Tolosa Paz es del círculo íntimo de Fernández, ya que es la compañera de vida de un amigo del Presidente y quien le alquilaba aquel departamento en Puerto Madero donde vivió el tiempo antes de ser Presidente: Pepe Albistur.

Sobre Kelly Olmos hay diferencias. En la CGT afirmaban que no había habido consulta sobre la designación de la ministra de Trabajo. En Rosada lo desmienten tajantemente. "Tanto Olmos como Vitobello hablaron antes con la CGT cuando se pensó en Kelly. El tema es que hay cuatro posturas diferentes en la CGT. Son un montón, no se puede hablar con todos juntos", se excusó una persona de confianza de Fernández.