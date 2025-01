Días después del tarifazo en la boleta de luz que dispuso el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro y en medio de una fuerte ola de calor, la ciudad de Rosario sufrió un masivo apagón y el Gobierno provincial responsabilizó a Nación por haber dejado al 80% de los usuarios sin suministro. La presidenta de la Empresa Provincial de Energía (EPE), Anahí Rodríguez, aseguró que el corte estuvo "directamente vinculado a Nación" y al corte de tres transformadores de Transener. Además, exigió que el actual sistema "debe repensarse" y pidió mayores "inversiones" a la compañía que transporta la energía.

El jueves pasado, cerca de las 14 en la ciudad santafesina de Rosario y alrededores, un masivo apagón sorprendió a cientos de miles de personas en plena ola de calor con temperaturas que rozaron los 35º. "A raíz de la falla en tres transformadores del sistema nacional, correspondientes a la empresa Transener, se encuentra sin servicio parte de la ciudad de Rosario y localidades del sur de la provincia", informó EPE por sus redes sociales.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Más tarde, la presidenta de la empresa volvió a apuntar contra Nación, se quejó de cómo funciona el actual sistema y solicitó mayor inverisón. "Sabíamos que el corte está directamente vinculado a Nación. La empresa compra la energía eléctrica del Gobierno nacional, que la transporta y distribuye a todo el territorito provincial. La dependencia que tenemos respecto a esa compra es muy grande", planteó Rodríguez en un reportaje concedido al medio local RTS.

En esa línea, la titular de EPE remarcó que el apagón sufrido "habla de un sistema de interconexión que tiene debilidades y que necesita repensarse". "Porque la dependencia del Gobierno nacional respecto del transporte y de la energía eléctrica que nosotros consumimos es altísima”, subrayó Rodríguez, según consignó Rosario 3.

El pedido de mayor inversión

Al explicar el hecho, Rodríguez detalló que antes de desconectar los transformadores Transener envió "una alerta" para que se reduzcan "los niveles de demanda en 3 o 4 minutos" pero que fue "imposible" que se pueda realizar esa maniobra en tan poco tiempo. "Esta operación no se puede hacer de manera automática si Transener no hace las inversiones que correspondan. No tenemos manera de anticiparnos, nosotros no sabíamos que íbamos a tener esta afectación de suministro", volvió a quejarse. Transener, una de las compañías que el Gobierno nacional desea privatizar, depende de la Secretaría de Energía, que dirige María Tettamanti.

El corte masivo se dio después del tarifazo establecido por Pullaro el 1° de enero, que alcanzó un aumento de 24,8% en las boletas de luz. Los incrementos tendrán un mayor impacto para aquellos usuarios que superen el consumo mensual de 300 kW/h (600 bimestrales). Por el apagón también hubo un cortes en la red de Aguas Santafesinas en las zonas Sur, Sudoeste, macrocentro de Rosario y Villa Gobernador Gálvez.

Qué medida tomará Nación ante el alto consumo eléctrico

En este contexto, el Gobierno nacional lanzó un plan de contingencia, pero más allá de alguna medida para este verano, es un esquema que -de concretarse- podría traer beneficios recién para el mediano y largo plazo. Lo cierto es que para estos meses de calor, el oficialismo puso a disposición energía móvil, aunque no se explicó quién asumirá el costo del combustible que alimenta a estos motores, que resultan sumamente caros.

La importación de electricidad de países vecinos será determinante para superar la ola de calor y la demanda. La Argentina va a depender fuertemente de la región y, sobre todo, de Brasil, que permite la inyección de hasta 2.200 MW al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), una potencia nada despreciable en un momento así.

El Destape intentó comunicarse con la Secretaría de Energía para obtener detalles de lo sucedido y, al cierre de esta nota, no obtuvo respeusta.