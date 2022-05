Yasky, sobre la Corte Suprema: "Está enquistada una casta judicial"

El diputado nacional del Frente de Todos apuntó contra la Justicia, "instrumento del macrismo" durante años. Además, habló de los sueldos y disparó contra el empresariado.

El diputado nacional del Frente de Todos y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, se refirió a la convocatoria para el próximo jueves con motivo de dialogar sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y sus actitudes discutibles en términos institucionales. Sobre esto, dejó en claro: "Tenemos que tratar de terminar con un aparato de Justicia en el que está enquistada una casta judicial. En el caso de la Corte Suprema se resume en cuatro personas, una de las cuales llegó a presidente (Rossatti) votándose a sí mismo y después se incumbró en el Consejo de la Magistratura, que es el organismo que define a los jueces que van a estar a cargo de juzgados".

En diálogo con El Destape Radio, el legislador destacó que la Corte se transformó en un "instrumento" durante los años del macrismo y de los posteriores del mismo espacio como oposición, teniendo "una consecuencia absoluta en interpretar necesidades y defender privilegios de los sectores minoritarios y poderosos" del país. "Son jueces millonarios que se codean con millonarios, no tendrían por qué serlo, no pagan ganancias y castigan a los ladrones de gallina y le dan la mano a los de guante blanco", sostuvo. Además remarcó que son los mismos que mantienen en prisión a Milagro Sala, que favorecen al poder económico y le pone límites a las decisiones del Poder Ejecutivo. Y remarcó: "Constituyen, para el ciudadano común, una carga; no la posibilidad de ejercer un derecho como lo es una Justicia trasparente, rápida, equánime; sino todo lo contrario".

Por otra parte, con respecto a los sueldos, Yasky manifestó: "Estamos planteando un aumento general de salarios a través de una suma fija. Es una medida que, en lugar de abrir cada canilla de cada una de las paritarias, en tiempos desiguales, puede generar un aumento que al ser a través de una suma fija, un levantamiento de quienes estén más abajo. Va a impactar positivamente y de manera más directa". Y agregó: "Después de la firma del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, el presidente anunció que nos iba a convocar para discutir de qué manera continuábamos en el camino de la recomposición del ingreso pero nosotros quedamos al margen, no participamos, no fuimos convocados".

Sobre esto último, dejó en claro que el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y su par de Economía, Martín Guzmán, "conocen perfectamente" la posición que tienen y lo que plantearon. "Hemos dicho, una y mil veces, que la reactivación de la economía tiene que apoyarse en un nivel de ingresos que haga que esta reactivación no termine concentrando más la riqueza y generando desigualdad. Estamos siempre corriendo atrás de la inflación con los salarios. El problema grande se llama la mesa diaria de los argentinos. Tenemos que cuidarla y para eso, hacen falta otras medidas además de las que fueron anunciadas", manifestó el diputado.

Además, aprovechó la ocasión para cruzar duramente al empresariado, al cual acusó de hacer perder 20 puntos al asalariado durante cuatro años de gestión macrista. "La renta que capturó el empresariado monopólico, hoy la defiende con uñas y dientes. Y si no haces algo para que dejen de morder la presa que capturaron, es imposible que podamos construir una armonía. El propio presidente dijo que venimos fallando en la distribución y eso implica asumir un conflicto con los monopolios. No puede ser que el Gobierno se quede mirando a ver qué pasa", dijo. Y sumó: "Ese es el error de Guzmán. Se equivoca cuando dice que todo se soluciona cuando hay tranquilidad en la economía. Ya está demostrado que eso no funciona, la realidad dice que no es así".

Sobre la "intranquilidad" del empresariado, enumeró que primero se debía a la pandemia del COVID-19, luego a la invasión de Ucrania y más tarde a la no-firma del acuerdo del FMI. "Pasó todo eso y siguen intranquilos. Alguien les tiene que sacar a los empresarios la maquinita de remarcar, les tienen que decir que la renta de ellos tiene que ser la de cualquier país de los que ponen de ejemplo", expresó. Por último, sentenció: "Cuando el ministro Guzmán dice que el conflicto de poderes no es lo de él, tiene que saber que el conflicto de poder en un país como Argentina es del ministro de Economía. Es inevitable, hay que disputar contra el poder económico, los dueños de la riqueza. Si logran que haya inflación, que la economía fracase y que este país se desbarranque, van a estar construyendo el escenario político de turbulencia que necesitan para que la derecha vuelvan a ser gobierno".