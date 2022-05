El pase de Roberto Navarro con Caballero en El Destape Radio: inflación, FMI y lawfare

Roberto Navarro señaló que será complicado bajar la inflación por debajo del 4% mensual y pidió un plan de estabilización económica de parte del Gobierno.

"Va a ser complicado bajar la inflación" por debajo del 4% mensual debido a la inercia inflacionaria que dejó Mauricio Macri, consideró este jueves Roberto Navarro durante el pase entre Caballero de Día y Navarro 2023 en El Destape Radio, y pidió que el Gobierno implemente ahora "un plan de estabilización".

Recordando la charla que tuvo el último miércoles con Felipe Pigna en conmemoración del 25 de mayo, Navarro criticó el modelo económico de la Generación del 80 por ser de crecimiento económico pero con una fuerte desigualdad, y lo comparó con el modelo que propone la derecha actual para el país. "Es la misma derecha, incluso a veces con los mismos apellidos, la que sigue presionando por un país así", dijo el periodista.

"Me preocupa que la gente crea que el Gobierno no se preocupa por la inflación", agregó Navarro en ese marco. "Este mes la inflación va a bajar hacia un 4,7% aproximadamente, pero va a ser complicado bajarla de ahí porque Macri nos dejó una inercia inflacionaria de cerca del 50%", agregó en ese sentido, y criticó al presidente, Alberto Fernández, por "no estar actuando de la misma manera" que en la pandemia, cuando se puso al frente de la crisis sanitaria.

"Sería bueno que hubiera una mesa de discusión más amplia" dentro del Frente de Todos, que le dé fortaleza al oficialismo al incluir a todos los diferentes sectores de la coalición, pidió Navarro, y dijo que "insistir solo en el plan de Guzmán ya no está bien visto ni siquiera por el resto de los ministros". En ese marco, el periodista reclamó un "plan de estabilización" de la economía de parte del Gobierno que baje la inflación antes de que la derecha pueda eventualmente aplicar su propio plan si llega al poder en 2023.

Navarro también reveló que el que no quiso modificar las metas del programa del FMI en la última revisión de este mes fue el propio Guzmán y no el organismo, porque el ministro considera que el actual acuerdo "es el ancla para que no haya una híper".

El lawfare y el poder de Clarín

Por otra parte, el periodista dijo que tanto para el Gobierno del Frente de Todos como para el que venga después "el lawfare es un condicionante quizás más importante que la economía". "La explicación del lawfare es que hay tipos que saben que no quieren estar en un gobierno para no ser perseguidos", añadió Ari Lijalad, y señaló que la persecución judicial es pagada "por las grandes empresas que quieren determinado programa económico".

Además, Navarro cuestionó que el Gobierno le tema a Clarín "porque piensa que Clarín es más de lo que realmente es, y no usa las herramientas que hay realmente a disposición para dar la batalla mediática y cultural". "Magnetto compró tanques pero hoy la guerra se realiza con drones", graficó. En ese sentido, criticó al oficialismo por "no mostrar las cosas que hace bien y no mostrar lo desastrosos que son los proyectos que presenta la derecha".