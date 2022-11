El editorial de Roberto Navarro: hay que bajar la inflación ya

El conductor de Navarro 2023 hizo un análisis sobre la situación económica en Argentina en medio de la suba de precios y del acuerdo que quiere implementar el Gobierno para poner freno a la inflación.

En su habitual editorial en El Destape Radio, Roberto Navarro hizo un análisis sobre la situación económica en Argentina, haciendo foco en la inflación, el precio del dólar y las retenciones, en un contexto en el que el Banco Central tuvo que vender reservas.

El periodista informó que "el Banco Central perdió 150 millones de dólares" por segundo día consecutivo y que "viene perdiendo todos los días desde que termino el período de precio soja". "Es decir, que el campo liquidó cuando le pagaban el precio que ellos pusieron", afirmó Navarro y marcó que el problema ahora es que el campo tomó la decisión de no liquidar.

"Vas perdiendo el poder para ponerle precio al dólar. Si te quedas sin reservas, te vas a una hiperinflación", comenzó a explicar el conductor de Navarro 2023 y sostuvo que ahora, los argentinos y argentinas estamos "pagando los costos de una devaluación, pero no devaluamos" y que la restricción a las importaciones que se implementó por la falta de dólares "está subiendo los precios".

La Ciudad de Buenos Aires informó que en octubre hubo una inflación del 7%, mientras que el anterior había sido del 6,2%. "La inflación subió, no está bajando. Viene moviéndose en esos números hace un montón de meses", admitió Navarro y dijo que "lo que está ocurriendo no es casual", ya que es necesario hacer un plan de estabilización o de congelamiento. En este contexto, analizó la decisión del Gobierno de hacer un acuerdo de precios. "La sociedad está confiando como única posibilidad para bajar la inflación es este acuerdo de precios. Lo que yo advierto es que no va a funcionar", planteó el conductor e indicó que "para llevar adelante una política tenés que tener convicciones y gestión".

Argentina sigue el manual del FMI pero la inflación no baja

A pesar de que el Gobierno cumple con la receta ortodoxa del FMI y baja la emisión monetaria, la inflación no parece mostrar signos positivos. De acuerdo a los últimos datos difundidos por el Banco Central (BCRA), la base monetaria se encuentra en mínimos históricos en relación al PBI y la tendencia va hacia la baja, pero no hay resultados en el ritmo de precios que muestra la economía.

En octubre, la base monetaria aumentó en $ 200 miles de millones, equivalente a un 4,9% mensual (1,5% real). En términos anuales, la base creció a un ritmo del 43% anual (+3,4 puntos que en septiembre), lo que se traduce en una caída real del 24,1%. De hecho, como ratio del PIB, se ubica en el 4,6%, cifra levemente inferior a la del mes previo y el mínimo valor desde 2003.

Por el lado de la oferta, la expansión promedio mensual se explicó fundamentalmente por el arrastre estadístico que dejaron las compras de divisas efectuadas en el marco del "dólar soja" durante septiembre. Según un informe de la consultora LCG, dos factores fueron expansivos en términos de base en octubre: el pago de intereses de pasivos remunerados ($ 439 miles de millones) que no terminó de ser reabsorbido por la colocación de Pases y Leliqs ($ 311 miles de millones) y "Otras operaciones" del BCRA, que implicó una expansión de $ 176 miles de millones, presumiblemente por la compra de títulos públicos con la intención de mantener la curva de rendimientos.