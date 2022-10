El editorial de Roberto Caballero en El Destape Sin Fin: "¿Nacieron en cuna de oro?"

El periodista criticó duramente los pedidos de las empresas y la negación de la Corte a pagar el Impuesto a las Ganancias.

El periodista Roberto Caballero, durante su editorial en "Caballero de Día", apuntó directamente contra los privilegios de los ricos y el accionar del Poder Judicial de la Argentina que no quiere abonar el Impuesto a las Ganancias mientras el resto del país se sumerge en una importante crisis económica a causa de la deuda. "¿Nacieron en cuna de oro, no ven la situación del país, no se dan cuenta que el FMI nos tiene acogotados, no se dan cuenta que llegamos hasta acá por las políticas que impulsó un señor que además los desprestigió?", apuntó contra el expresidente Mauricio Macri.

En El Destape Radio, el comunicador se refirió a la existencia de una "ternura implícita y explícita" hacia las empresas con poder que demandan dólares especiales para liquidar. Los acusó de realizar un "chantaje abierto" al conjunto de la sociedad argentina y marcó que el Gobierno cedió ante la necesidad urgente de dólares. "Tampoco sé si podía hacer otra cosa", acotó. Y agregó: "Se habla con una ternura de los ricos. Lo escuchábamos al caprichoso de Mauricio Macri en La Rural, mientras presentaba el libro que le escribió otro, reclamando para sí la autoría de un concepto político que está basado en el equipo. Y que él es un líder, que lo que quiere es que triunfen las ideas".

Sobre las ideas del exmandatario y líder de Juntos por el Cambio (JxC), luego de calificarlas de "horribles", señaló que "pusieron al país en una situación de postración" y en ese contexto, tenemos que 'ceder'". Sobre esto último, explicó: "¿Y qué es ceder? Por ejemplo dar por válido que cuando Camioneros reclama un aumento del 130% es casi un delito o incluso es culpable de la inflación, como dijo la Ministra de Trabajo, y por el otro lado entender o comprender que hay determinadas actividades que necesitan dólares diferenciales. O entender y comprender que a las empresas hay que apoyarlas en todo momento porque dan trabajo en un momento muy difícil".

Caballero apuntó que a las empresas "les toca una situación de privilegio" frente a lo que sucede con el resto de la población a la cual le toca "perder o resignar; ya no privilegios, sino derechos". Y agrega: "Se ha instalado que los derechos de las y los trabajadores son los privilegios cuando es al revés. Este es el reino del revés. Hay que explicar por qué es legal, por qué corresponde, y sobre todo en una situación de emergencia como la que vive la Argentina, que un viejo privilegio caiga. Ese viejo privilegio no es otra cosa que jueces y juezas paguen Impuesto a las Ganancias".

Luego de apuntar que magistrados, políticos y políticas, canales de televisión y radios se quejan por la "quita de derechos" a los jueces y las juezas, preguntó: "¿Por qué no van a pagar? ¿Nacieron en cuna de oro, no ven la situación del país, no se dan cuenta que el FMI nos tiene acogotados, no se dan cuenta que llegamos hasta acá por las políticas que impulsó un señor que además los desprestigió? Macri los hundió en el corporativismo, en la colonización partidaria. Dan vergüenza, ¿y ellos no tienen vergüenza? Yo digo que descaro, digo desfachatez pero capaz es coraje. Para tener privilegios hay que tener coraje".

El pase completo:

Asimismo, Caballero destacó que en un mundo donde la concentración de recursos es cada vez "más abusiva y extraordinaria" y que esto, a su vez, pone en jaque a la sociedad que tenemos y que estamos construyendo. "Pretender tener privilegios y no saber ceder democráticamente, considerarse por encima de otros, romper con esa lógica de república de iguales... A mí me deja mucho que pensar", señaló. Y añadió: "A nosotros nos toca ceder derechos porque hay que dejarle los privilegios a ellos. Tipos que no pudieron construir una Corte decente, con un Procurador que está interino no sé hace cuánto, donde todos están sospechados de todo. Me gustaría ver la declaración jurada de jueces y juezas y fiscales en televisión, eso que le hacen a funcionarias, funcionarios, ministras y ministros. Los escrachan, los tratan de avergonzar con sus pibes y pibas, para que se subordinen a este sistema de privilegios".

Sobre el cierre, se refirió a la exposición de Mauricio Macri en el predio de La Rural. Y más allá de lo expuesto en "el festival de reivindicación de privilegios", celebró: "Me da esperanza también porque no importa si sos radical, peronista, socialista o nada, lo que importa es que tengas claro qué es un derecho y qué es un privilegio. Qué es un chantaje y qué no lo es. Porque el chantaje es lo contrario a la vida en democracia".