Quintela: "Estamos en un momento difícil, pero que se va a resolver en las elecciones del 22 de octubre"

El Gobernador visitó diferentes obras del Departamento Ángel Vicente Peñaloza y pidió apoyar el proyecto de Unión por la Patria en las elecciones presidenciales.

El gobernador Ricardo Quintela visitó el departamento de Ángel Vicente Peñaloza donde recorrió la obra del Parque Arqueológico Olongasta, en Tama, y las obras que se desarrollan en esa zona, en el marco del Plan Nacional "Mi Baño". Durante la recorrida, Quintela dialogó con los vecinos y expresó: "Queremos desarrollarnos en toda la provincia y generar condiciones para que nuestra gente se quede en el lugar donde decidió construir su proyecto de vida".

En cuanto al avance de la obra del Parque Arqueológico Olongasta, el máximo mandatario de la provincia aseguró: "Hicimos esta fuerte apuesta desde el municipio y el objetivo es tener un espacio donde la cultura de nuestros antepasados, los olongastas, se vea reflejada con importantes piezas de exhibición".

"Nuestra aspiración es que se queden en Tama y que se desarrollen en sus lugares", ratificó Quintela.

Por otro lado, con relación al Plan Nacional "Mi Baño", el gobernador destacó que se construirán 250 baños en toda la provincia de los cuales 30 serán en el Departamento Ángel Vicente Peñaloza.

"El tema del baño es algo muy importante. Acá tenemos 30 familias que ya no van a tener letrinas y que tendrán su baño", resaltó el mandatario riojano quien también advirtió que el gobierno provincial buscará ampliar la cantidad de baños a construir.

En ese sentido, Quintela se refirió al contexto electoral y detalló: "Sepan que todo esto se puede hacer porque hay un gobierno que está pensando en cómo resolver los problemas de la gente. Estamos en un momento difícil del país pero que se va a resolver en las elecciones del 22 de octubre. Estamos pidiendo a la gente que nos acompañe con su voto, que hablen con sus familias. Estamos pidiendo el voto para Sergio Massa, el voto para Florencia López. Son los votos que nosotros necesitamos para poder gestionar ante la Nación lo que a La Rioja le corresponde y lo que la provincia necesita".

Por su parte, el Intendente del Departamento Ángel Vicente Peñaloza, Ricardo Romero, destacó: "Hemos pensado en aquellas familias que aún no contaban con su baño, es algo que nos dolía que no tuvieran esa dignidad de tener un baño propio. Llevamos el proyecto ante la Nación, siempre con el aval del Gobernador y hoy es una realidad. Algunos ya tienen su baño, otros se están construyendo y hay otros que aún no se han iniciado las obras".