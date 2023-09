Insfrán inauguró obras de la Residencia Socioeducativa Crecer

“Acá es donde el Estado tiene que estar presente y esta es la mejor demostración”, afirmó el Gobernador de Formosa, en la inuguración de las refacciones de la institución destinada a adolescentes varones.

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, inauguró las obras de refacción y ampliación de la Residencia Socioeducativa “Crecer”, destinada a adolescentes varones. En ese marco, hizo descubrimiento de placa y entregó tablets a los jóvenes que residen en la institución.

Insfrán resaltó la inauguración de ese establecimiento “tan acogedor” y afirmó que “acá es donde el Estado tiene que estar presente y esta es la mejor demostración”. En ese marco, instó al personal que está con ellos a que los orienten y que su trayectoria educativa la realicen en una escuela técnica, “porque de esa manera van a estar mejor preparados para enfrentar la vida”.

Agregando que lo mismo debe ocurrir con las carreras universitarias, refiriéndose a que en Formosa tiene sede la Universidad Tecnológica Nacional, en el Instituto Pedagógico Provincial, hasta tanto tenga su propio edificio.

Allí, precisó, que pueden estudiar Licenciatura en Procesamiento de Bioimágenes y la Tecnicatura Universitaria en Programación, sumando también las del Instituto Politécnico “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla”, ofreciendo distintas carreras de manera gratuita y contando con la posibilidad de tener una beca. Asimismo, el primer mandatario felicitó a la ministra de la Comunidad, Gloria Giménez y todas sus colaboradoras y colaboradores.

“Hay un trabajo social muy importante, una integración muy seria, haciéndolos sentirse verdaderamente una familia”. Indicó que todos componen una familia, los jóvenes y los profesionales que atienden, “con un trabajo humano que se ha dado y que cada vez podemos ir perfeccionándolo más”.

También puso en valor el testimonio del ex residente Alexander Castillo, considerando que “para mí no tiene valor el edificio en sí, el valor lo tiene el contenido que este edificio da, que es lo que ellos necesitan, es decir la contención, un hogar, una familia y un futuro”.

De esta manera, expuso que “hay un trabajo social muy importante, una integración muy seria, haciéndolos sentirse verdaderamente una familia”. Indicó que todos componen una familia, los jóvenes y los profesionales que atienden, “con un trabajo humano que se ha dado y que cada vez podemos ir perfeccionándolo más”.

Al finalizar, el Gobernador evitó hablar del momento político, pero recordó “a las compañeras y a los compañeros que hay una sola forma de defender este modelo y es con la militancia”.

En ese marco, la diputada provincial justicialista, Teresa Galván, destacó que la obra fue financiada “íntegramente con fondos del Tesoro Provincial” y cuenta con todas las comodidades para su correcto funcionamiento. Agregó que “son espacios que fomentan la autonomía y acompañan a los adolescentes sin cuidados parentales, en su camino a la adultez”.

A su turno, la responsable de las Residencias Socioeducativas, María Morinigo, especificó que “la residencia permite la restitución de los derechos que les fueron vulnerados a los adolescentes, a través de la justicia social, resguardando sus derechos fundamentales y promoviendo su desarrollo integral”.

En ese contexto, expresó unas palabras un ex residente de la institución, Alexander Ezequiel Castillo, quien vivió tres años y medio en ese espacio y afirmó: “Me ayudaron mucho en la situación que me tocó en ese momento, hoy estoy viendo solo, afrontando lo que la vida me presenta cada día de una manera variante y preparado”.

Asistieron al acto el vicegobernador, Eber Solís; el jefe de Gabinete de Ministros, Antonio Ferreira; la ministra de la Comunidad, Gloria Giménez; el intendente de la ciudad de Capital, Jorge Jofre; legisladores y autoridades provinciales.

La institución, a cargo del Ministerio de la Comunidad, está destinada a adolescentes varones y es una de las cinco residencias que gestiona el organismo. En esta oportunidad, fue ampliado en el sector de administración, enfermería, sala de estudios, cocina, entre otros. Además de dos sanitarios para uso del personal y un tatakuá con parrilla.

También se refaccionó la sala de control, el comedor, los tres dormitorios con capacidad para 14 personas, un bloque de sanitarios con duchas para los jóvenes, el patio interno y el de esparcimiento al aire libre. Esta obra se entregó con cisternas de cámara de seguridad, instalación contra incendios, rejas de caños estructurales, cielorraso de PVC y todo lo necesario para brindar un lugar adecuado para los residentes.