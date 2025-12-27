Triaca le puso un ultimátum al Gobierno: "Si el gobierno tiene más aventuras adolescentes, se termina el acompañamiento del PRO"

El exministro de Trabajo Jorge Triaca, habló sobre la relación de La Libertad Avanza (LLA) con el PRO tras las designaciones de los nuevos miembros de la Auditoría General de la Nación (AGN). Acusó al gobierno de Javier Milei de optar "por un acuerdo con Fuerza Patria y con un grupo de gobernadores" en lugar de "respetar lo que dice la Constitución". También, advirtió que si el Gobierno "sigue con estas aventuras adolescentes, se termina el acompañamiento del PRO" en el Poder Legislativo.

Ante la elección de nuevos auditores generales que se hizo en la extensa sesión de Diputados el miércoles 17, se rumoreaba un acuerdo entre el PRO y LLA para coordinar juntos a los nuevos miembros de la AGN. Finalmente resultaron electos los diputados Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Pamela Calletti en las tres vacancias, el diputado Cristian Ritondo presentó un amparo para impugnar las designaciones, que no sirvió de nada porque los tres legisladores asumieron sus lugares.

En diálogo con El Destape 1070, Triaca denunció al principio de la entrevista que "cuando vencieron los mandatos de los auditores, hubo una propuesta de algunos bloques que llevaron mi nombre para cubrir una de esas vacantes". Ante la falta de tratamiento sobre este tema durante un año y medio, Triaca reclamó que el recambio de diputados del pasado 10 de diciembre "aceleró la velocidad por el apego institucional esta última semana". Y afirmó: "Por eso es el reclamo del PRO".

"El gobierno optó por un acuerdo con Fuerza Patria y con un grupo de gobernadores y eso lleva a la judicialización propuesta por Ritondo", destacó Triaca. "Con las designaciones en la AGN no se respetó lo que estable la Constitución en función de las sesiones no ordinarias, lo cual también es antirreglamentario y eso es lo que se objeta en la justicia", sumó el exfuncionario del macrismo.

"La Auditoria tiene una función de organismo que asegure los procesos de transparencia y de control de los funcionarios. Y me parece que es importante que para dar transparencia, las designaciones también tienen que ser transparentes", reclamó sobre este tema.

"Nosotros como PRO, vamos a seguir votando lo que creemos que está bien para la Argentina y en eso no especulamos. Y no porque haya una designación o un acuerdo vamos a cambiar esa postura", sostuvo.

"En las cosas importantes no vamos a tener disidencias, pero le vamos a reclamar que haya un mayor nivel de exigencia institucional", agregó. A lo que además amenazó que "en la medida que no sean cosas que consideremos trascendentes para la Argentina, vamos a estar siempre. Pero en la medida que haya estas aventuras adolescentes que tienen algunos en el gobierno, se termina el acompañamiento del PRO". Y al respecto, advirtió: "Si vamos a construir un marco institucional para que nada cambie, en eso no vamos a estar de acuerdo".

Jorge Triaca sobre la reforma laboral: "Hay cosas valiosas"

El exfuncionario de Mauricio Macri sostuvo que la reforma laboral que promueve el Gobierno nacional "tiene un conjunto de cosas que valoramos mucho" y entre ellas enumeró la previsibilidad al sistema de contrataciones. Sin embargo marcó que aunque haya un conjunto de cosas en la ley "que pueden ser valiosas", hay otras que "pueden ser confusas" y que "van a requerir algunas aclaraciones". "Hay que revisar el tema de la esencialidad en el proyecto de reforma laboral", mencionó como una de las consideraciones a aclarar, aunque destacó que "el fondo FAL -que forma parte del proyecto- es beneficioso para los trabajadores porque da certezas".

"Nuestro primer proyecto de reforma laboral fue un proceso de trabajo en conjunto con los empresarios y el sector de los trabajadores que ordenó muchas cuestiones. El proyecto actual tiene muchas de las consideraciones de ese momento", rescató Triaca en defensa del proyecto. También, avisó que "no alcanza con una reforma laboral" ya que "la reforma es una condición necesaria, no suficiente".

El PRO y su relación actual con el oficialismo nacional

"Macri tiene una relación personal muy buena con Milei, pero pueden tener estrategias diferentes", analizó Triaca respecto al vínculo del ex presidente con el actual mandatario. Sin embargo, sobre el final de la charla enfatizó en una necesidad de renovación partidaria: "El liderazgo del PRO siempre estuvo en Mauricio, pero también tenemos que construir un proceso de nuevos liderazgos".

"Diego Santilli sabía de nuestra posibilidad de integrar la AGN. Hoy tiene que defender una postura del gobierno y yo lo entiendo como dirigente político, pero me parece que debería tratar de trabajar más en conjunto para darle fortalecimiento al gobierno y este tipo de cosas no ayudan en ese sentido", afirmó sobre el lugar que ocupa el ex PRO en LLA como ministro del Interior. Al cerrar, apuntó que "la función de Diego es darle sustentabilidad al gobierno para que puedan hacer las reformas que hay que hacer" ya que "el gobierno tiene que construir consensos más allá del resultado de las elecciones".