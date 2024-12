Con dardos a Milei, Raúl Zaffaroni cuestionó la Corte de tres miembros: "La solución es ampliarla"

El ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni cuestionó la reciente acordada del máximo tribunal para seguir operando con tres jueces; por el contrario, planteó que la única salida para el "desgaste" del Poder Judicial es tener una Corte de entre 15, 20 o 25 jueces, divididos por salas según sus especialidades. Advirtió que, en caso de prosperar, sería "la más chica del mundo" porque "no existe nada parecido", aunque del mismo modo salió al cruce del Gobierno, que insinuó que podía llegar a nombrar a los magistrados por decreto. "No se ha hecho nunca", ratificó en diálogo con El Destape 1070.

El reconocido jurista remarcó la necesidad de se impulse desde la política un proyecto de transformación semejante, pero que no se quede solamente con los nombres de los actuales jueces Juan Carlos Maqueda, Horacio Ronsenkrantz y Ricardo Lorenzetti. "No es una cuestión de personas, porque si se reduce a eso estamos esquivando el problema. Es una cuestión de reformar la estructura institucional, de lo contrario vamos a cambiar muñecos y vamos a estar en lo mismo", advirtió. Su planteo gira en torno a la posibilidad de abrazar un sistema similar al del derecho de Estados Unidos, con jurisprudencia obligatoria, entre otras cosas.

Noticia en desarrollo