A pesar de votarle las facultades delegadas a Milei, Stolbizer opinó que "el Poder Ejecutivo tiene demasiado poder"

La diputada nacional de Encuentro Federal Margarita Stolbizer opinó que el Poder Ejecutivo, comandado por el libertario Javier Milei, "tiene demasiado poder". Cuando la Cámara de Diputados le dio media sanción a la Ley Bases, la legisladora votó a favor de otorgarle facultades delegadas al jefe de Estado.

"El Gobierno llevó una negociación con los gobernadores que quebró la posibilidad de conseguir el quórum que teníamos hasta hoy a la mañana", dijo en El Destape 1070 respecto a la sesión por la ley de DNUs que se iba a realizar el martes. "Hay un nuevo pedido de sesión a los mismos fines para el día 21 de noviembre", explicó.

Además, señaló: "La promesa, aparentemente, que el Poder Ejecutivo Nacional le hace a los gobernadores es un compromiso para que la semana próxima, a través del dictamen de la Ley de Presupuesto, se satisfagan algunos pedidos económicos de los gobernadores y entonces ellos, que tienen un poder importante, interesante en nuestra cámara a través de los legisladores que responden a esas provincias, levantaron la posibilidad de que estos diputados se sentaran a dar el número".

"En lo personal, esto me enoja porque yo no me siento parte de estas negociaciones", agregó Stolbizer, quien subrayó: "Los gobernadores tienen una influencia demasiado grande".

Axel Kicillof se refirió a la Boleta Única Papel y denunció: “Nos hicieron un desastre sin consultarnos"

Tras la aprobación de la Boleta Única Papel (BUP) como nuevo sistema de votación a nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires evalúan los posibles escenarios electorales del 2025. “Estamos buscando el mal menor”, se sinceró Axel Kicillof en conferencia de prensa en Casa de Gobierno. El mandatario se mostró descontento con la decisión política de Javier Milei de cambiar el sistema electoral. “Hubo un cambio intempestivo”, dijo y agregó: “Nos hicieron un desastre sin consultarnos, fue una decisión unilateral”.

Con la BUP a nivel nacional, la propia ley establece que se haga en “urnas separadas” y prohíbe a las provincias “anexarse” en caso de querer implementar el mismo sistema. “Es un desdoblamiento de facto”, sentenció Kicillof.