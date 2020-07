El editorial de Roberto Navarro del lunes 6 de julio: qué tiene que ver Lanata con la muerte de Fabián Gutiérrez

El conductor Roberto Navarro advirtió sobre la peligrosidad de las operaciones mediáticas que está montando el Grupo Clarín sobre el asesinato de Fabián Gutiérrez y de vincular con un crimen políticos; y apuntó a que, si el ex secretario fue asesinado por la supuesta ruta del dinero K, significa que “lo mataron por un invento de Lanata”.

En su programa por El Destape Radio, el periodista arremetió: “Manipulan a una población encerrada y angustiada, hace años que el Grupo Clarín inventó, vía Jorge Lanata, la ruta del dinero K. ese tesoro K nunca apareció, como nunca apareció un peso de Cristina Kirchner en el exterior. Cuando lo fueron a buscar, encontraron las cuentas de Macri”.

“Es un invento publicitario del Grupo Clarín (la ruta del dinero K) que le hicieron decir al chirolita Lanata. inventó los tesoros K y dice que a Gutiérrez lo mataron buscando los tesoros K”, apuntó Navarro y remarcó que “los tesoros K no existieron como no existieron las cuentas de Garré y de Máximo, como no existía la ‘morsa’ o como tantos inventos de Lanata”.

Tras la introducción sobre las mentiras que ha operado el multimedio que maneja Héctor Magnetto, el conductor de Navarro 2023, disparó: “Si a Gutiérrez lo mataron porque pensaban que había un tesoro, entonces lo mataron por un invento de Lanata. porque el tesoro lo inventó Lanata”.

Asimismo, alertó sobre la peligrosidad de que ese discurso tenga repercusión en la sociedad ya que alienta un clima destituyente y puntualizó: “Tenemos una región en donde en poco tiempo se cargaron al presidente de Honduras, al de Paraguay, al de Brasil, en donde tienen orden de detención Rafael Correa, estuvo preso Lula y quisieron meter presa a Cristina”

“Van inventando coas, construyen mentiras. Desde que Cristina le apagó el micrófono a un senador, con eso quieren decir que no funciona el poder Legislativo hasta el cuento de las silobolsas y ahora a vincular el asesinato de Gutiérrez con Cristina, es decir con la coalición y con el Gobierno”, aseveró.

Asimismo, planteó que “si hay una búsqueda del tesoro como dice Leuco, lo que generó Clarín con todo esto, con estos inventos, con esa campaña, no es solo la llegada de Macri al poder sino el asesinato, buscando un tesoro inventando por ellos” y aclaró que “son pocos los que juegan a esto. No es todo Juntos por el Cambio”. En ese punto, explicó que a esa postura no adhiere “Santilli, Monzó, Larreta, Masot. Fueron cómplices en todo, pero esto les parece mucho”.

“Les parece mucho porque esto es que se vayan todos y eso solo le conviene a los Bolsonaro de la Argentina, a la clase política no le conviene esto”, rebatió.

En ese sentido, Navarro apuntó contra otra mentira como fue la que operó Marcelo Longobardi de que iban a meter presos a periodistas por la causa de espionaje ilegal. “Nunca el juez Villena pensó en meter preso a Majul. Todo eso no existió. Ni siquiera está imputado Majul, todo lo que vimos fue una serie de capturas de WhatsApp, conversaciones de varios espías diciendo que laburaron con Majul”, replicó.

“A partir de eso se armó una solicitada hablando en defensa de la libertad de expresión, una solicitada que firmaron 300 periodistas. Cuando un historiador escriba del Lawfere en Argentina, va a saber quiénes eran los que trabajaron para eso”, arremetió.

Por último, el conductor advirtió sobre el clima destituyente que construyen desde el Grupo Clarín y sectores desestabilizadores que se encuentran en la oposición y alertó: “Quieren que Alberto gobierne para los que más tienen, por las buenas o por las malas. Se genera un clima destitiyente que puede no tener efecto en los próximos días, pero ellos van golpeando todos los días”.

“Quizás habría que revisar algunas cosas, el querer hacer la tortilla sin romper los huevos, deja de ser la fórmula ideal. Deberíamos asumir que declararon la guerra y dar la batalla, responder golpe por golpe. Te lo están avisando, todos los días, habrá que pelear de igual a igual”, sentenció.