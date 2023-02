Sileoni dio precisiones sobre los nuevos criterios de repitencia: "No es facilismo"

El titular de la cartera educativa bonaerense remarcó que "nadie debe aprobar lo que no sabe" y cruzó a la oposición por las críticas que replicaron respecto al tema.

Tras la polémica que se generó en torno a una reforma de enseñanza secundaria que la dirección General de Cultura y Educación bonaerense presentó al Consejo Federal de Educación, el titular de la cartera educativa, Alberto Sileoni, dijo que “es falso" que se promueva "el facilísimo". En conferencia de prensa, aclaró: "Nadie debe aprobar lo que no sabe. El derecho es a estudiar, no a aprobar, eso lo tenemos claro”.

En particular, y sobre la posibilidad de “eliminar” la instancia de que los alumnos y alumnas repitan en las escuelas, Sileoni explicó: “Termina siendo tema cuando no es el tema central. La repitencia tiene 110 años en el sistema educativo, se pensó en 1910, las cosas cambiaron”. Además, remarcó que “la secuencia de repitencia termina en abandono. Y no abandonan todas las clases sociales, abandonan los chicos que no pueden tener con ellos un Estado que los acompañe”. Y sumó: “De 100 chicos, 60 terminan en tiempo y forma, otros 20 tardan en recibirse y 20 abandonan”.

Sobre las críticas de la oposición respecto al tema, el dirigente manifestó que “no es cierto que proponemos que los chicos pasen de año. Con todo respeto, ponganle más energía al pensamiento, no es por ahí”. Y sentenció: “La educación secundaria es un tema de gran complejidad, exige un tratamiento en donde podamos hacer argumentaciones complejas. Creemos que buena parte de la oposición no entendió lo que estamos proponiendo y termina en medio de una campaña electoral”.

De la conferencia de prensa participaron también Gustavo Galli, director de secundaria del ministerio, Paulo Urquiza, jefe de Gabinete y Claudia Bracci, subsecretaría del ministerio. La misma se generó tras un debate general sobre los criterios de repitencia y algunos cambios que el gobierno bonaerense quería aplicar sobre el mismo. “Este es un Estado que invierte. Proponemos más procesos de intensificación, más horas para los chicos, y horas a contra turno los sábados”.

Para la presentación de reforma de enseñanza secundaria ante el Consejo Federal de Educación, se realizaron más de 200 reuniones con 3.600 directores y directoras tanto de escuelas privadas como estables. “La semana que viene vamos a enviar un comunicado a las escuelas”, dijo el funcionario.

Finalmente, el ministro volvió a referirse a la oposición y expresó: “¿Qué marca le ha dejado a la educación argentina el macrismo?, ¿Qué marca positiva le dejó a la educación bonaerense el vidalismo? No es solo una discusión sobre el nivel secundario, nosotros cambiamos el diseño curricular de la educación inicial, la especial y la de adultos”.