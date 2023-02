Sileoni: "Argentina forma parte de la minoría de los países que mantiene la repitencia"

El Director en Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, se refirió a los dichos sobre la repitencia y dijo que "el derecho es a estudiar, no a aprobar".

El director en General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni se refirió a la polémica sobre la repitencia en la escuela secundaria y afirmó que la "Argentina forma parte de la minoría de los países en el mundo que mantiene la repitencia". En diálogo con El Destape Radio el funcionario explicó que "la clave es cómo salir" de ese mecanismo, ya que "más temprano que tarde se va a acabar este régimen".

El ex ministro de Educación de la Nación se refirió a la polémica que se generó en torno a una reforma de enseñanza secundaria que la dirección General de Cultura y Educación bonaerense presentó al Consejo Federal. En ese sentido, el titular de la cartera educativa indicó que “es falso que se promueva el facilísimo". "Nadie debe aprobar lo que no sabe. El derecho es a estudiar, no a aprobar, eso lo tenemos claro”, remarcó. Vale remarcar que a la fecha, el proyecto de reforma aún no fue aprobado ni tratado.

"Tenemos 4.500 escuelas secundarias y 1.700.000 estudiantes sólo de secundarios", detalló y agregó que "ya hay 9 provincias que avanzaron sobre estos aspectos, entre ellos Ciudad de Buenos Aires". "La repitencia tiene 120 años en el sistema educativo; está antes de la Ley Sáenz Peña", manifestó Sileoni.

"Cuando ponés la repitencia sobre la mesa para discutir parece que se acaba el mundo", expresó el director en General de Cultura y Educación bonaerense y explicó que "aquellos que vienen de más abajo tienen que tener un Estado que les dé una mano, que los acompañe, pero que no regale nada". "Lo primero que dicen es el Estado que regala y no es así", respondió Sileoni a las críticas de la oposición y volvió a remarcar que "el derecho es a estudiar, no a aprobar".

Por último, señaló que "el mejor lugar de estos pibes es la escuela", y que "lo que pedimos es discutir ideas. Hay muchos pensamientos cómodos, y más en un año electoral".

Ciclo lectivo 2023: habrá 190 días de clases

A principio de año, el gobierno bonaerense oficializó el calendario escolar y dio a conocer cuándo arrancarán las clases. Para que se garanticen los 190 días de escolaridad durante 2023 el miércoles 1 de marzo será el inicio del año escolar.

Según lo dispuesto, el ciclo lectivo comenzará el 1 de marzo y finalizará el 26 de diciembre para los niveles y modalidades (Inicial, Primaria y Secundaria), garantizando un total de 190 días mínimos de clases de acuerdo a lo establecido por el Consejo Federal de Educación; mientras el receso de invierno será entre el 17 y el 28 de julio.

En cuanto a la Educación Superior, tendrá actividad educativa entre el 13 de marzo y el 24 de noviembre y los jardines maternales iniciarán el ciclo el 1 de febrero y lo culminarán el 29 de diciembre. También el calendario escolar 2023 prevé jornadas institucionales que se llevarán a cabo en forma regionalizada a lo largo del ciclo lectivo. Serán durante los meses de febrero, agosto y diciembre.

Entre las novedades de las jornadas, el 2 de agosto se celebrará por primera vez el "Día de la escuela pública digna", en homenaje a la docente Sandra y el auxiliar Rubén, muertos en el 2018 durante una explosión en una escuela de Moreno. Dicho día se realizará una jornada de reivindicación y reflexión. En tanto, el 27 de mayo se conmemorará el Día de la Prevención de la Violencia en el Noviazgo,.

Finamente el 30 de mayo se celebrará el Día Internacional del desaparecido. Es importante remarcar que en la provincia de Buenos Aires se suman tiempos escolares a partir de la implementación del programa "Escuelas Abiertas en Verano", durante en el período comprendido entre el 2 y el 27 de enero.