Fake news: Trotta destrozó a la Ciudad y a Clarín por mentir sobre el futuro de las clases

El funcionario aclaró que le había advertido al diario acerca de imprecisiones en las habían incurrido funcionarios del gobierno porteño, pero decidieron mantener la misma información.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, apuntó contra la oposición y el Grupo Clarín por haber mentido en torno a la discusión por el marco pedagógico que transitarán las instituciones educativas durante el segundo semestre. El funcionario aclaró que le había advertido al diario acerca de las imprecisiones en las habían incurrido funcionarios del gobierno porteño, pero decidieron mantener la misma información.

"Es la segunda vez en la misma semana que hay que salir a aclarar afirmaciones falsas de funcionarios de la Ciudad consignadas en el diario Clarín", afirmó Trotta en declaraciones radiales. Según el ministro, "en ambas oportunidades han sido desmentidas y aclaradas con anterioridad a la publicación; no obstante, no fueron reflejadas con la contundencia que lo expresamos y los datos tergiversados cambian el sentido".

Al mismo tiempo, el titular de la cartera educativa nacional expresó: “En una reunión cerrada de ministros y ministras de Educación de las 24 jurisdicciones a la que Acuña (Soledad) no asistió, se dejaron planteadas las alternativas a discutir del marco pedagógico que debemos transitar el segundo semestre del año”. Además, explicó que en la reunión se abordaron diferentes propuestas vinculadas a los contenidos priorizados por año, ciclo y nivel en cada jurisdicción; las estrategias didácticas priorizadas en las tres formas de escolarización; las modalidades de evaluación desarrolladas; la acreditación y registro administrativo.

El objetivo de la reunión fue trazar una hoja de ruta en la construcción de acuerdos para el segundo semestre que permitan revisar y adecuar los alcances de los acuerdos federales entre los cuales se abordó la posibilidad de prórroga de la Unidad Pedagógica aún vigente según resolvió el Consejo Federal de Educación el año pasado. “Todos estos aspectos son parte de lo que hay que definir en el campo del CFE, espacio donde se realiza la concertación de los consensos educativos; pero no se ha tomado una decisión definitiva respecto a la unidad pedagógica. Más aún, se fijó una nueva reunión para el 15 de julio a tales fines”, expresó.

"Partidizar o politizar un esquema que está en instancia de debate pedagógico con mala fe genera confusión, no le hace bien a nuestro sistema educativo ni a la sociedad. Debemos ser responsables y esa responsabilidad es de todos los actores vinculados a la construcción de certezas en un momento de profunda incertidumbre, de mucha angustia", remarcó el ministro. En ese mismo sentido, soslayó que "a la incertidumbre se la enfrenta con diálogo, trazando un camino común aunque se trate de instalar una agenda ficticia, no sustantiva para desviar los debates de fondo que se vinculan a priorizar nuestra escuela como herramienta de transformación y garantizar inversión prioritaria”. Y concluyó: “Nuestro compromiso es garantizar los aprendizajes y la calidad educativa a través de herramientas que se debaten con especialistas, no con los medios de comunicación”.