En el pase televisivo de A24, los conductores Eduardo Feinmann y Pablo Rossi cuestionaron con dureza las declaraciones y los agravios recientes de Javier Milei hacia distintos profesionales de prensa. Durante el intercambio al aire, ambos periodistas expresaron su preocupación por el tono confrontativo de los mensajes oficiales y remarcaron que el jefe de Estado cruza los límites de la investidura presidencial.

El debate comenzó cuando los comunicadores hicieron foco en el comportamiento público del mandatario y coincidieron en que se observa una etapa de mayor confrontación verbal. Eduardo Feinmann caracterizó este momento como una versión "recargada" y advirtió que el uso sistemático de descalificaciones no aporta nada positivo a la figura presidencial ni al debate público.

"Se pasa de la raya": el reproche directo al presidente

Al analizar los términos utilizados desde el Poder Ejecutivo contra los cronistas y analistas de los medios de comunicación, Feinmann señaló: "El que insulta, el que putea, el que destrata... Para mí me parece que se pasa de la raya, insultando a colegas". En esa misma línea, el periodista mencionó el caso puntual del agravio recibido por Marcelo Bonelli por parte de Milei en las redes sociales. El mandatario trató al periodista del Grupo Clarín de "mierda humana".

En un mensaje dirigido directamente al mandatario, Feinmann insistió en que esta conducta afecta el respeto institucional: "Diciéndole mal cagado... Me parece que, presidente, se pasa de la raya. No está bien. Yo creo que no le hace bien a usted, no le hace bien a la investidura presidencial".

La mirada sobre el entorno del mandatario

Por su parte, Pablo Rossi coincidió de manera categórica con los cuestionamientos de su compañero de canal. El periodista sostuvo que al mandatario "parece no importarle" el impacto de sus palabras y describió la actitud de quienes forman parte de su equipo de gobierno ante estos episodios reiterados de hostilidad hacia la prensa.

Rossi remarcó que existe una postura de acostumbramiento en el círculo oficialista al afirmar: "Me parece que cada vez los que lo rodean se resignan más". De esta manera, ambos conductores de A24 concluyeron que las agresiones verbales no solo perjudican la investidura del cargo, sino que profundizan una dinámica de destrato que se naturaliza puertas adentro.