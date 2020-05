El editorial de Roberto Navarro jueves 28 de mayo: Clarín busca una rebelión

Desde hace una semana se fue calentando el ambiente de los que quieren que se levante la cuarentena hasta llegar al borde de la democracia, como sucedió anoche en TN: el escritor Juan José Sebreli llamó explícitamente a la desobediencia civil.

En su editorial en El Destape Radio, Roberto Navarro evidenció que esta misma gente que llama hoy a la desobediencia, son los mismos que lo hicieron en todos los golpes de la Argentina. "Ahora lo hacen a través del Lawfare y de los medios de comunicación", aseguró el conductor.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"La exigencia de abrir la cuarentena busca desestabilizar al Gobierno de Alberto Fernández", sostuvo Navarro y dijo que ese es el papel que cumplen Clarín, La Nación, Lorenzetti y Susana Giménez. "Los países que no sostuvieron la cuarentena están peor económicamente que los que sí lo hicimos", afirmó Navarro y ejemplificó con el caso de Estados Unidos: "Trump no solo perdió 100 mil vidas, perdió 40 millones de puestos de trabajo". Lo mismo sucedió en Brasil, Perú, Gran Bretaña, entre otros.

"Si nosotros sabemos que los países que abrieron la cuarentena no solo tienen más muertos sino que tienen peor caída económica, quiere decir que no es un pedido para perder menos plata porque no tendría sentido", aseguró Navarro y se preguntó: "¿Por qué razon están haciendo esto?". No hay otra respuesta: "quieren desestabilizar a Alberto". "Ya lograron que los presos se queden en la cárcel y sumamos un foco de infeccion, ahora quieren que la gente salga a la calle, se contagien, mueran y caiga Alberto", destacó.

La cuarentena se está flexibilizando con el paso de los días y buena parte de la economía se activó. Igualmente, Navarro admitió que se van a perder empleos y que desde estos sectores anti-cuarentena tienen"como expectativa que cuando se hayan perdido empleos, le van a echar la culpa a Alberto". "Estos tipos son poderosos y peligrosos", indicó el conductor y reiteró: "No quieren abrir la cuarentena para mejorar tu situación económica, quieren abrir la cuarentena para que haya miles de muertos, más desempleo y que caiga el gobierno de Alberto Fernández".