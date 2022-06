Melconian: "Con Cristina hablamos de bimonetarismo"

El economista se reunió el miércoles con la vicepresidenta para hablar sobre la actualidad del país. "Dolarización no, ya decidió la gente", dijo.

El titular del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), Carlos Melconian, se reunió durante el miércoles por la tarde con la vicepresidenta Cristina Kirchner y afirmó que se encuentra "trabajando por la Argentina arriba de la grieta". Al mismo tiempo remarcó que no tiene dos discursos -uno privado y otro público- y que su nuevo rol implica que realice encuentros con todos por igual llevando a cabo un trabajo "apartidario y desideologizado". También hablaron de actualidad y del bimonetarismo, pero aclaró: "No dolarización, porque ya lo decidió la gente".

En primer lugar, el economista manifestó: "Nuestro deseo, desde el IERAL, es hablar con todo el mundo. Puede ser gente de la política, oficialista, oposición, gobernadores. Me he juntado con la Iglesia y gente de la justicia, sindicatos, empresarios, líderes políticos. Estamos trabajando muy seriamente, nos hemos tomado muy a pecho el tema apartidario y desideologizado". Y agregó: "Yo no tengo un discurso en privado y uno en público. Todo lo que se ha hablado ahí con Cristina, institucional por la Mediterránea y el IERAL y fuera de eso, porque después estuvimos un rato hablando solos, tiene que ver con la línea de lo que venimos diciendo".

Con respecto al encuentro, Melconian resaltó: "Cuando a mí me ha tocado hablar, he dicho que cuando me llama una autoridad, aunque yo no esté de acuerdo ni con su gobierno ni con lo ideológico, he tratado de mantener siempre en alto la investidura presidencial, voy a ir. ¿Cómo me van a pedir opinión y yo no voy a ir? Distinto es que yo quiera hacer algo con ellos. Ahí sí se reserva uno lo personal, el afecto". Y dijo sobre CFK: "Es una persona que habla mucho y también, por su actitud corporal, escucha mucho. Desdramaticemos estas cosas, me gusta este quilombo porque poner en marcha a la Argentina va a requerir meter adentro a todos los que se puedan. Después será difícil la tarea de ver cómo juntar a uno y al otro. Pero hay que darle la chance de que la gente cambie".

En declaraciones con Radio Mitre, el ex funcionario de la gestión de Cambiemos minimizó "las boludeces que dicen en redes sociales" y afirmó no darle bola a esas cosas porque trabaja "en un programa para el pueblo argentino". Mientras que sobre las diferentes internas, no solo del Frente de Todos (FdT) sino también en Juntos por el Cambio (JxC), señaló: "Los políticos no pueden cagarse a trompadas entre ellos porque si lo hacen y no cambian su cabeza, aparecen las situaciones extremas como pasa en el resto del mundo. Se lo dije a Cristina y lo digo en todos lados, todos los días".

De su rol en el IERAL, Melconian señaló: "Mi tarea no es buscar acuerdos desde el punto de vista político. Yo me remito a lo mío pero si no tenés a la política detrás de una cosa de Estado, de acuerdo, el mago Mandrake se tiene que ir para la casa. De la misma manera que la política tiene que aprender que si no tiene una institución económica, un tipo que se haga cargo o un contenido, ya no tiene más ideología". Y añadió: "El IERAL piensa un capitalismo moderno, occidental, progresista. Donde tiene que haber un cambio de régimen, de raíz, por arriba de la grieta. Donde es disruptivo pero con Banco Central, donde lo hace la política. Estamos abocados a ese tema. El 10 de diciembre del 2023 va a llegar y si algún día te toca, no podés salir a ver".

Para cerrar, el ex presidente del Banco Nación destacó que al asumir al frente de IERAL expresó su deseo de "hablar con todos" y advirtió que "va a ser ingobernable la Argentina si no se eliminan posiciones extremas". Además, resaltó: "La Argentina está en un gran quilombo, el cambio de raíz llo tiene que hacer la política". Y sentenció: "Me parece útil que estas personas intenten escuchar a quienes piensan diferente. Tenemos que quedarnos acá y rompernos el culo para salir todos juntos".

Escucha la nota completa: