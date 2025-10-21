Fuerte cruce de Delfina Rossi a Caputo: "¿Cuándo vas a traer la guita que tenés afuera?"

La economista e integrante del directorio del Banco Ciudad, Delfina Rossi, protagonizó un fuerte cruce en redes sociales con el ministro de Economía, Luis Caputo, a quién le preguntó "por qué no trae" a la Argentina "la guita" que tiene en cuentas de "afuera" de la Argentina.

En un primer tuit, Delfina Rossi cuestionó que Caputo, quien trabajó en JP Morgan, tomó "una deuda impagable". "3° acto: Caputo, ministro nuevamente, anuncia que recompra esa deuda, con 'asistencia' del JP Morgan y organismos internacionales ¿Qué nombre le ponemos a esta obra?", preguntó la directora del Banco Ciudad

.

Luego, llegó la respuesta de Caputo, quien apuntó contra Rossi. "Delfina, somos y representamos exactamente lo opuesto. Yo podría trabajar en el sector privado por más de 10 veces de lo que gano en el sector público. Lo hago por la patria. También tengo dos hijos que trabajan conmigo, ¿y sabes cuánto cobran? Nada. Trabajan gratis para el Estado, solo para ayudarme a tratar de sacar este país adelante", expresó.

"Vos en cambio, trabajas en el sector público porque en el sector privado no te pagarían ni la décima parte de lo que te pagan en el sector público. Trabajás por acomodo, y para chorear un sueldo que no te merecés. Como siempre lo hizo tu padre. Ojalá los argentinos no tengamos que mantener a tus hijos también", agregó.

La respuesta letal de Delfina Rossi a Luis Caputo

Un ratito después del ataque del ministro, Delfina Rossi publicó su respuesta en X. "Caputo, como no tenes argumentos para defender tu (segunda) pésima gestión, entonces elegis atacarme personalmente. El directorio del Banco Ciudad lo conforma el gobierno y hay un lugar que corresponde a la oposición, que ocupo con la mayor responsabilidad y orgullo. En cambio, vos que tanto que hablas de la Patria, si tan buena es su gestión, ¿Cuándo vas a traer la guita que tenes afuera?", comenzó.

"Argentina es mucho más grande que todos ustedes juntos y vas a pasar a la historia: por endeudarnos cómo nadie, por entregar nuestra soberanía nacional y ser el principal participe del peor gobierno de la historia. Y ni hablar de tus oscuras relaciones con el intento de asesinato a Cristina", siguió y concluyó: "En fin Caputo, mientras vos seguis canchereando desde twitter, la gente se sigue endeudando porque no llega a fin de mes. Tu única preocupación es darle salida del quilombo que armaste a tus amigos timberos. Quedate tranquilo, que somos millones que les vamos a dar salida a todos ustedes a partir del domingo".