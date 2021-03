El ex senador y referente del PRO, Federico Pinedo, cuestionó que vicepresidenta, Cristina Kirchner, y el gobernador Axel Kicillof estén incluidos en la causa de dólar futuro que montó parte del poder judicial contra ex funcionarios y dirigentes políticos del kirchnerismo.

"La causa dólar futuro es un tema que tiene que resolver la Justicia. Lo que no entiendo y no está en la denuncia es la participación de la vicepresidenta y el gobernador de Buenos Aires. Nuestra denuncia no era a ellos", aclaró el ex legislador en diálogo con Futurock.

La vicepresidenta y el gobernador se presentaron en la Cámara de Casación la semana pasada para presentar sus alegatos y denunciaron la falta de credibilidad en la causa y la persecución que representó la denuncia contra ellos cuando "no hubo delito". Además, insistieron en que sigue vigente el lawfare para perseguir a dirigentes político.

Causa de dólar futuro

Cristina Kirchner y Kicillof (ministro de Economía al momento de los hechos investigados) solicitaron sus sobreseimientos cuando el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 ratificó el año pasado que se llevaría a cabo el juicio oral.

Sus defensas sostuvieron que las pericias realizadas cuando la causa llegó al TOF 1 determinaron que la operatoria de dólar futuro era un instrumento idóneo como "herramienta de control para la estabilidad monetaria y cambiaria del país" y que no hubo perjuicio para el Estado nacional, sino, por el contrario, se produjeron ganancias.

Luego de diversas resoluciones, el caso llegó por vía de apelaciones a Casación, que convocó a las partes a una audiencia preliminar para el 1º de marzo, fecha que coincidía con la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso Nacional y en la Asamblea Legislativa de la provincia de Buenos Aires.

La sala I de Casación, finalmente, modificó la fecha de convocatoria para el próximo jueves. La causa se inició por una denuncia de diputados del PRO en octubre de 2015, quienes sostuvieron que entre agosto y noviembre de 2015 el Banco Central cerró contratos a "dólar futuro" con los cuales se habrían ejecutado supuestas maniobras anómalas.

La causa se inicio cuando, en medio de la campaña presidencial que llevó a Mauricio Macri a la Casa Rosada, los entonces diputados Mario Negri y Federico Pinedo hicieron una denuncia contra el entonces titular del BCRA, Alejandro Vanoli, por la venta de contratos de dólar futuro para contener presiones devaluatorias. La causa cayó en el juzgado de Claudio Bonadio, quien luego incorporó a la causa y llamó a indagatoria a la ex presidenta y al ex ministro de Economía, entre otros funcionarios de entonces.

"Me voy a dar cualquier vacuna"

En otro orden, Pinedo se refirió a la campaña de vacunación que lleva adelante el Gobierno nacional y reafirmó: Me voy a dar cualquier vacuna que esté aprobada por la ANMAT". En discrepancia con la campaña antivacuna que realiza su espacio político con Patricia Bullrich a la cabeza.

En tanto, se refirió a las discusiones dentro de Juntos por el Cambio de cara a las próximas elecciones legislativas, a lo cual, reveló: "Hablo más con Macri, Larreta y Bullrich. Vidal está como retirada del día a día".

Para finalizar, Pinedo minimizó las denuncias que suscitaron en espacios de la oposición contra la medición del INDEC y aseguró que "no hay falsificación de los índices", por el contrario, sostuvo que "el INDEC está funcionando bien y eso es importante".