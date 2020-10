El ex ministro de Agricultura macrista Miguel Ángel Etchevehere puso un candado en la puerta del campo familiar en Entre Ríos para encerrar a los integrantes del Proyecto Artigas entre los que se encuentra su propia hermana Dolores. Además violó la restricción perimetral y desafió a la policía. "Que venga el goberndor, el procurador, el fiscal, el presidente de la Nación, yo de acá no me muevo", desafió.

En su cuenta personal de Twitter, el representante legal de Dolores Etchevehere, Juan Grabois, difundió un video donde se observa a Etchevehere junto a otros hombres en la entrada del campo violando la perimetral y atacando a un policía. "Yo de acá no me muevo, no va a entrar nadie acá. Que me escuche Gustavo (por el gobernador Bordet)", dijo Etchevehere.

El ex presidente de la Sociedad Rural después dio un ultimátum a la policía: "Si nos tienen que meter preso, proceda, pero basta de conversación. Pongansé donde se tiene que poner". Por su parte Grabois denunció que el ex funcionario priva la libertad de las personas del Proyecto Artigas que están dentro del campo al poner una cadena en la entrada del campo que no les permite ni siquiera entrar alimentos.

"Está violando abiertamente la perimetral a favor de Dolores Etchevehere, colocando además una cadena que la priva ilegítimamente de su libertad. Violar una perimetral es causal de detención inmediata. Que sea justicia", pidió Grabois en su cuenta personal de Twitter.

El dirigente continuó con su acusación y acusó que falta el accionar de la Justicia: "Etchevehere está violando flagrantemente la restricción perimetral a favor de su hermana y jactándose de saberse impune. Cualquier hijo de vecino estaría en el suelo y esposado. Pero es Lord Etchevehere en Glifolandia", ironizó.

La justicia impuso una perimetral para el ex ministro macrista

El juez Raúl Flores le dio la razón el viernes a Dolores Etchevehere y dispuso medidas de protección argumentadas, entre otras normativas, en la ley de Violencia de Género. Tales disposiciones deberán ser respetadas por sus hermanos, el expresidente de la Sociedad Rural y exministro de Mauricio Macri, Luis Miguel, Juan Diego, Arturo y Leonor de Echevehere.

Con esta medida, la Justicia dispuso el "cese de cualquier acto violento, molesto e intimidatorio" hacia Dolores y las personas que están junto a ella en el Establecimiento Rural Casa Nueva, "por cualquier medio y por sí o por interpósita persona". Por otra parte, dictó la "prohibición de acercamiento al casco" de esa propiedad "debiendo respetar el cordón policial preventivo".

Además, se estableció la "prohibición de acercamiento a cualquier lugar público o privado en que Dolores Etchevehere y las personas allegadas a la misma que se encuentran en el interior" de la propiedad en cuestión así como la prohibición de "actos violentos, molestos y/o perturbadores tanto a la denunciante como a su grupo familiar y social, y allegados", ya sea realizados por las personas mencionadas en la decisión judicial, por terceras o medios de comunicación.