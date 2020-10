Grabois destrozó a Luis Etchevehere: "Es un usurpador profesional"

El dirigente social y abogado de Dolores Etchevehere, Juan Grabois, encabezó una marcha frente a la sede de la Sociedad Rural en Palermo y apuntó contra la familia de la mujer, entre cuyos hermanos está el ex titular de ese organismo y ex funcionario macrista, Luis Miguel Etchevehere. Los acusó de no respetar la propiedad privada, salvo la de ellos que fue construida mediante el robo de la de otros, incluido el Estado.

“Los Etchevehere no respetan ninguna propiedad privada que no sea la suya. Y la suya la construyeron robándole la propiedad a otro, robándole al Estado y esclavizado”, dijo Grabois y agregó: “No estamos acá solamente porque Etchevehere es un mafioso, corrupto y un ministro de Agricultura de Macri que aplastó a los campesinos, chacareros y pequeños productores, sino porque es un usurpador profesional”.

El dirigente sostuvo que “Dolores fue abusada de todas las maneras posibles. Le robaron todo, pero no la dignidad”. El conflicto se desató cuando ella decidió donar sus tierras, las que le corresponden por herencia, al Proyecto Artigas, una iniciativa de los sectores populares. Recordó que la mujer "vino a buscar en los movimientos populares lo que el Estado ni la justicia le había dado para enfrentar a la familia más poderosa de Entre Ríos: la familia Etchevehere".

Y agregó que "esa mujer vino con su dignidad, con su fe y con la esperanza de que las escuchemos. Vino a proponernos un proyecto que no era simplemente resolver su situación judicial. Vino a proponernos un proyecto de verdad, justicia. No solamente para ella, sino para toda las víctima, directas e indirectas de este clan mafioso”.

Además, sostuvo que la familia Etchevehere “es la expresión más clara de las minorías que constituyen los poderes fácticos a los que nadie elige, pero que manejan la Argentina como si fuera su estancia o su empresas”.

En el departamento de La Paz, en Entre Ríos, hay más de 100 policías para impedir que los productores se acerquen a la propiedad, como ordenó la Justicia, entre ellos Luis Etchevehere y su hermano Juan. Hubo un acto en apoyo a Dolores y el Proyecto Artigas con la presencia de sindicatos y organizaciones sociales.

Antes, los hermanos Etchevehere realizaron otro acto. El ex titular de la cartera agropecuaria macrista agradeció a las adhesiones de los distintos puntos del país. “Esto no es un tema de la familia, esto es lisa y llanamente un delito cometido por delincuentes”. También se sumaron a la marcha los dirigentes de la Mesa de Enlace de Entre Ríos. El presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, José Colombatto, dijo: “Fuera Juan Grabois y los usurpadores de nuestra provincia, aquí no tienen nada que hacer", consignó Infobae.