Citaron a indagatoria a los hermanos Etchevehere por una denuncia del 2011

Cuando parecía que la polémica entre los hermanos Etchevehere llegaba a su fin, un nuevo giro sigue dejando al importante apellido de Entre Ríos en el centro de las miradas. El juez de transición, Carlos Ríos, citó a declaración indagatoria a los tres hermanos y a su madre, Leonor, por una causa de hace 9 años. La denunciante, nuevamente, es Dolores, quien los acusó de haber sido estafada en 2011.

El conflicto familiar debido a la toma de tierras que falló a favor de los hermanos y provocó el desalojo de la denunciante de Casa Nueva, parece tener nuevos capítulos. En este caso, la estafa se debe a raíz del manejo del diario de Paraná, que todos ellos tenían a su cargo. Si bien ya estaban imputados en la causa, los citó a declarar.

Las fechas ya están fijadas y sin importar lo que ocurra con la causa de las tierras, quedaron programadas para el próximo mes. Luis Miguel, el 17 de noviembre; Arturo Sebastián, el 19; Juan Diego, el 24 y su madre, Leonor, el 26. Luego de liberarse de un problema familiar, se encuentran totalmente inmersos en otro.

Al mismo tiempo, en dialogo con "El Exprimidor" (AM 550), el programa que conduce Ari Paluch, Facundo Taboada, abogado defensor de Dolores Etchevehere, se refirió al desalojo realizado durante la pasada semana y opinó: "Me parece que la jueza Castagno cedió ante presiones evidentes, que le llevaron hacer una lectura parcial de la causa. ¿Se puede seguir despojando a las mujeres de sus herencias o no? Esa también es la cuestión".

Durante la entrevista explicó que "se la llevaron presa en un procedimiento totalmente ilegal" y planteó: "¿Cómo puede ser que haya cuatro hermanos ricos y una hermana pobre que hace 11 años está preguntando qué es lo que hay que repartir?". También se preguntó si le robaron la herencia y le falsificaron, en distintas ocasiones, la firma. "Esa es la cuestión de fondo, sino estamos siendo cómplices", sentenció.