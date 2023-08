Diputados del Frente de Todos buscan declarar de utilidad pública y expropiar el predio de Iron Mountain

El texto propone la creación de un espacio verde de uso público, el emplazamiento de un área dedicada a la memoria colectiva del trágico incendio del 5 de febrero de 2014, y a la difusión y fortalecimiento de la tarea que realizan los distintos cuerpos de Bomberos.

Diputados nacionales del Frente de Todos, encabezados por la porteña Paula Penacca, presentaron hoy un proyecto de ley que propone declarar de utilidad pública y expropiar el predio de la multinacional Iron Mountain, que en 2014 se incendió provocando la muerte de diez personas. El texto propone que el predio sea destinado a "la creación de un espacio verde de uso público, al emplazamiento de un área dedicada a la memoria colectiva del trágico incendio ocurrido en ese lugar el 5 de febrero de 2014, y a la difusión y fortalecimiento de la tarea que realizan los distintos cuerpos de Bomberos a lo largo de todo el país".

Ese día, hace más de nueve años, 10 personas, entre bomberos y rescatistas, murieron tras el incendio del depósito ubicado en el barrio de Barracas, y el pasado 24 de abril, a 9 años de este trágico hecho, el lugar -que originalmente funcionaba como archivo de documentación- volvió a incendiarse. A modo de homenaje, "se creará una muestra permanente que reflejará la historia de aquella tragedia, y se organizarán actividades culturales e informativas", precisó.

La autora del proyecto señaló que con esta iniciativa se busca "homenajear a quienes fallecieron durante el siniestro y mantener viva la memoria para seguir exigiendo verdad, justicia y esclarecimiento de los hechos". Además de Penacca y Valdés firmaron el proyecto de ley Itaí Hagman, Mara Brawer, Carlos Heller y Gisela Marziotta, todos de la CABA.

"El Gobierno de la Ciudad y la multinacional nunca dieron una respuesta. Es importante que la investigación siga avanzando para determinar las responsabilidades y dilucidar si se trató de un incendio intencional", advirtió la primera precandidata a diputada nacional de UP en distrito porteño. Por su parte, Eduardo Valdés, uno de los que acompañó el proyecto con su firma, dijo que "además de la determinación de las causas del incendio, sobre las cuales aún hay muchas dudas, este proyecto cumple con varios objetivos a la vez".

El nuevo incendio en Iron Mountain "fue intencional"

El ingeniero Edgardo Castro, inspector que había pedido la clausura del galpón de Iron Mountain en 2008, sostuvo hoy que el incendio de este lunes "fue intencional", y aseguró que el depósito "no puede estar habilitado nunca" ya que "no tenía ninguna condición de seguridad".

"Como primera cuestión, el incendio fue intencional, nada más que esta vez lo midieron mejor que la vez pasada. Estaba mejor armado", aseveró Castro, ingeniero en Seguridad Ambiental, licenciado en Higiene y Seguridad del trabajo y auditor en sistemas de calidad y medio ambiente. El especialista argumentó en diálogo con Télam que el incendio en el depósito, ubicado en Jovellanos al 1300 en el barrio de Barracas, "fue un calco de lo que pasó la vez anterior", debido al "tiempo de desarrollo del fuego, por la cantidad de material acumulado y cómo se derrumbó el edificio".

"Eso es técnico, no es una apreciación subjetiva. Es una evaluación científica", aseveró Castro, quien sostuvo que al ver la noticia del incendio no se sorprendió "para nada". En cuanto a las condiciones edilicias, señaló que el depósito "no puede estar habilitado nunca".

Con información de Télam