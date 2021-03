El mandatario provincial Axel Kicillof, junto a gran parte de su gabinete, realizaron por el acto por el día internacional de la mujer 15 medidas interdisciplinarias que forman parte del Plan Integral para el Abordaje de Casos Críticos y de Alto Riesgo en Materia de Violencia de Género.

En ese sentido, la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz, recordó que “es el segundo 8 de marzo que tenemos que asumir responsabilidad desde el ministerio, en trabajar en las políticas de género y en particular en un tema tan importante como son las violencias de género”.

Además agregó que “el 30% de las relaciones familiares viven situaciones de violencia de género y nos planteamos que debíamos trabajar todas la modalidades de las violencias”. De esta manera, desde el ministerio de Justicia, “garantizarán para los casos de alto riesgo la implementación de las tobilleras en los agresores”.

Al respecto, el titular de la cartera de Justicia, Julio Alak, reconoció que “los botones antipánico resultan insuficientes, por eso estarán las ‘tobilleras’, es decir las pulseras electrónicas duales con control satelital para que la víctima pueda estar alertada antes de que el agresor aparezca”. Las mismas las tendrán colocadas las 24 horas los agresores.

Violencia de género: 20 nuevas oficinas

Además, desde el ministerio de la Mujer, Díaz informó que “vamos a crear 20 oficinas provinciales contra la violencia de género para el abordaje de casos críticos y alto riesgo en cada uno de los departamentos judiciales”. Y agregó: “Estas oficinas serán del ámbito de poder ejecutivo y no del judicial, porque no todo lo que es violencia de género tienen que pasar por seguridad y justicia, sino que debe abordarse desde otra perspectiva”.

Las mismas realizarán seguimiento de la gestión de los casos de violencia de género; asistencia en situaciones de alto riesgo, casos críticos, y violencias extremas; gestión y coordinación del stock de tobilleras en cada una de las áreas de género municipales; monitorio del acceso a la Ley Brisa, de hijas e hijos de víctimas de femicidios y promoción de políticas de asistencia y seguimiento en situaciones de trata personas.

Además se establecerá una “matriz de riesgo unificada”, con 74 indicadores y alertas tempranas que evaluarán la gravedad de cada uno de los casos de violencia de género. Alak explicó que “las categorías van a ser uniformadas en todas las reparticiones del estado provincial para evaluar los casos más extremos. Según números del sistema judicial, en 2019 hubo 358.037 causas de violencia de género, es decir casi mil casos por día, o un caso por minuto. Y solamente el 20% golpea la puerta del estado, el 80% no denuncia”.

Otro de los anuncios estuvieron enmarcados dentro de los ministerios de Salud, de Seguridad y de Gobierno. El cierre del acto estuvo a cargo del gobernador Axel Kicillof, quien expresó que “nuestro objetivo, desde el puntos de vista estructural es erradicar esta violencia; pero mientras tanto vamos a seguir dando un mensaje claro que las bonaerensas no van a estar solas, que lo muchísimos que se hizo no es suficiente y que por eso venimos a profundizar las estrategias y crear nuevas herramientas”.

Además reconoció que, a hora de hacer una denuncia, “no puede que no se sepa qué timbre hay que tocar, no puede pasar más. En nombre del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y en un plano más personal y como varón, me comprometo a no sacarle el cuerpo; a acompañar la problemática y darle una respuesta más eficaz”.

En tanto. las 5 intendentas mujeres adhirieron al programa “Comunidades sin violencia”, que prevé una transferencia directa de 500 millones a los municipios para reforzar dichas políticas. La jefa comunal de Quilmes, Mayra Mendoza; de Cañuelas, Marisa Fassi; Blanca Cantero de Presidente Perón, Mariel Fernández, de Moreno, y María Celia Gianini, de Carlos Tejedor, fueras las primeras mandataria en adherir al programa. “Esperamos para junio a haber llegado a los 135 municipios”, detalló Díaz.

Participaron también el ministro de Salud, Daniel Gollan, de Gobierno, Teresa García, la vicegobernadora Verónica Magario, y el subsecretario de Desarrollo profesional del ministerio de Seguridad, Javier Alonso. También estuvieron presentes el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, legisladoras nacionales y provinciales, como Florencia Saintout y Crisitna Álvarez Rodríguez, entre otras autoridades.