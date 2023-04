La izquierda y organizaciones sociales se movilizarán por el Día del Trabajador

Movimientos sociales y agrupaciones políticas marcharán este primero de mayo en distintos puntos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

La izquierda y organizaciones sociales, entre las que se destacan la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) y el Movimiento Evita, convocan a movilizaciones para este lunes 1 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense por el Día del Trabajador. Entre las consignas, coincide el rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Frente de Izquierda (FIT) convocó con un video difundido en redes sociales al acto que realizarán en Plaza de Mayo, que comenzará a las 15 horas. "Vení a la Plaza con la izquierda que se planta junto a los trabajadores. Contra el ajuste del Gobierno y el FMI. Para echar a los políticos capitalistas y por un gobierno de la izquierda y los trabajadores", manifestaron.

La CTAA, por su parte, convocó a las 12 del mediodía del lunes a Avenida de Mayo y 9 de Julio bajo la consigna "Los trabajadores decimos no al FMI". Días atrás, Hugo Godoy, líder de la CTAA y titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), declaró en conferencia de prensa: "El FMI, en complicidad con el Gobierno de Mauricio Macri, concretó una estafa. Ese préstamo procuró condenar a generaciones enteras, porque es impagable, e imponer un modelo político-social y condiciones geopolíticas que limiten el desarrollo autónomo. La CTAA lamenta que ello haya sido aceptado por el Congreso nacional".

Un par de horas más tarde, a las 14, será la convocatoria de la UTEP, que llamó a ir a la 9 de Julio y Avenida de Mayo bajo la consigna "No al ajuste del FMI". A través de una publicación de Instagram, expresaron: "En estos últimos meses, no sólo no se da respuesta al sector de la economía popular, sino que por el contrario se lo persigue y estigmatiza en pos de ajustar y dar respuesta a las exigencias del FMI".

Los referentes de las organizaciones valoraron el hecho de que la UTEP y la CTAA hayan pensado sus convocatorias en unidad. Esteban "El Gringo" Castro, secretario general de la UTEP, destacó en la misma conferencia en la que habló Godoy: "Llegamos hasta acá después de mucho diálogo para generar una estrategia en el territorio y en los lugares de trabajo que nos unifique y permita pensar juntos acciones. Vamos a mostrar que este 1M expresa la confrontación que se viene si es que en frente hay un gobierno que pretende seguir ajustando".

En ese sentido, la UTEP agregó: "Los trabajadores de la economía popular son parte de la solución y no del problema. Ojalá se generen 400 mil nuevos puestos de empleo formal como señala el FMI, pero eso no puede implicar sacarle derechos a la economía popular". También participarán de esta movilización, para ir luego a Plaza de Mayo, la Corriente Clasista Combativa (CCC), el Frente Milagro Sala, Barrios de Pie, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Frente Patria Grande, Corriente Nuestra Patria, Corriente Eva Perón, la agrupación Nuestra América y el Movimiento Evita, que anunció en redes que marchará "en defensa de los trabajadores, los más humildes y la soberanía de nuestro país".

La agrupación Política Obrera también convocó a un acto a las 15 horas, pero en Parque Lezama. “Contra la guerra imperialista de la OTAN, contra la precarización del trabajo, por el salario y por las jubilaciones que están siendo golpeadas por el plan del Gobierno y el FMI”, expresó Marcelo Ramal, legislador porteño, en el video con el cual se hizo la invitación.

Por su parte, las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas convocaron a un acto a las 11 horas en la sede central de la Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Upsafip). Los oradores serán Guillermo Pereyra (petroleros privados) y José Ibarra (taxistas), mientras que Hugo Moyano está invitado a presenciar el acto. La Confederación General del Trabajo (CGT) tendrá su acto por el Día del Trabajador el martes 2 de mayo a las 15hs en el estadio de Defensores de Belgrano, ubicado en el barrio porteño de Núñez. El mismo estará encabezado por Pablo Moyano, Carlos Acuña y Héctor Dáer.

La CTA de los Argentinos, conducida por Hugo Yasky, hará un locro popular en la Sociedad de Fomento Monteverde, de Florencio Varela. La convocatoria es las 12.30 de este primero de mayo y terminará con un acto.

El Bloque Social por el Trabajo también hará un olla popular, pero desde las 10 de la mañana y en las avenidas Belgrano y 9 de Julio, donde se encuentra la sede del Ministerio de Desarrollo Social. El Nuevo Más, conducido por Manuela Castañeira, hará un acto en el Teatro Picadero, ubicado a metros de Corrientes y Callao, bajo la consigna "Crisis, elecciones y organización obrera".