Histórico apoyo popular a Alberto en medio de la pandemia

Hoy, en el mundo, no hay una manifestación a favor de un gobierno porque todos los gobiernos del mundo están mal, porque la gente está mal, hay crisis de empleo por la pandemia, hay gente enferma, fallecimientos, no pueden salir de su casa, hay estado de sitio en medio mundo.

¡Cuarentena más larga del mundo las pelotas! Hay cuarentena en todo el mundo. La gente está muy enojada con los gobiernos.

La manifestación de hoy es inédita, va a salir en todos los televisores del mundo. No puede ser que un gobierno tenga tanto apoyo en medio de tanto quilombo. Es una maravilla para la política. Cualquier análisis tiene que tener en cuenta que es muy difícil que un gobierno tenga tanto apoyo en una situación tan dramática.

En general, cuando hay una crisis en el gobierno, la gente se enoja con el gobierno. En este momento estamos mal. Hay 11 millones de personas que comen en comedores, hay inflación, corrida del dólar, pandemia, y la gente sale a apoyar al gobierno de esta manera.

Esto cambia todos los análisis. Siempre la cantidad te da un reflejo de cuanta gente después está con el gobierno.

Vamos a decir algo: el gobierno desalentó esta marcha. Por coherencia, por salud pública. Si viene diciendo que están mal las marchas de la oposición no puedo habilitar la marcha. Pero un montón decidieron salir igual.

Una infidencia: el viernes Alberto me dijo que no había que salir para cuidar la salud pública. La marcha fue masiva a pesar de que el gobierno no quería salir. Ningún analista se puede hacer el tonto. Esto le da aire a un gobierno que necesitaba aire. Tiene un valor político enorme.

Es un espaldarazo gigante al presidente. Un enorme apoyo al presidente de la Nación. Los argentinos somos muy presidencialistas. Hoy es un apoyo al presidente y le da mucha aire. Esto le da aire al gobierno para las medidas que tiene que tomar sin temer a perder el apoyo de la población.