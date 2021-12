Alberto Fernández: "Tranquila Cristina, no vamos a negociar nada que comprometa el crecimiento"

En el Día de la Democracia, Alberto Fernández le advirtió al FMI: "No vamos a negociar nada que signifique poner en compromiso el crecimiento y el desarrollo en Argentina".

En el marco de los festejos por el Día de la Democracia y los Derechos Humanos, Alberto Fernández dejó un fuerte mensaje al Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la negociación de la deuda que tomó el macrismo. "La Argentina del ajuste es historia", aseguró el Presidente. "Tranquila Cristina, no vamos a negociar nada que comprometa el crecimiento", sumó.

Tal como hizo previamente Cristina Kirchner en su discurso, Alberto Fernández fue muy claro al hablar sobre la problemática de la deuda. "No olvidemos a los genocidas, ni tampoco olvidemos a los que nos endeudaron como nos endeudaron y ahora dan cátedra", se comprometió ante una Plaza de Mayo colmada para celebrar los 38 años de democracia ininterrumpida en la Argentina. Además de Cristina Kirchner, estuvieron en el escenario el ex presidentes de Brasil y Uruguay, Lula Da Silva y José "Pepe" Mujica, como testigos privilegiados.

"Pepe" Mujica, Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Lula Da Silva.

"No somos los que no queremos pagar deuda, tampoco somos los que la tomamos, somos los que tenemos que hacernos cargo de la deuda que nos dejan a nosotros", enfatizó Fernández. "Tranquila Cristina, no vamos a negociar nada que ponga en riesgo eso; no tengas miedo", subrayó el mandatario mientras la vicepresidenta asentía.

En ese sentido, Alberto Fernández también le envió un poderoso mensaje al FMI, con el que las autoridades argentinas se encuentran negociando para pagar la deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri: "No vamos a negociar nada que signifique poner en compromiso el crecimiento y el desarrollo en Argentina". Además, el Presidente aseguró que el gobierno del Frente de Todos es el que se hará cargo del endeudamiento de los "sinvergüenzas", en clara referencia al macrismo.

Fernández recordó que "muchas veces el FMI le soltó la mano a presidentes argentinos y así puso en crisis la institucionalidad de la Argentina", para luego señalar, mirando a la multitud que ocupaba la Plaza de Mayo, que "si el FMI me suelta la mano voy a estar tomado de la mano de cada uno de ustedes, de cada argentino y de cada argentina". Y fue tajante respecto a las negociaciones para terminar los rumores sobre las supuestas condiciones que habrá que cumplir para llegar a un acuerdo: "La Argentina del ajuste es historia".