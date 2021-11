Mauricio Macri admitió qué hizo con la plata que le prestó el FMI

El ex presidente reveló cuál fue el uso que se le dio al préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional.

En medio de la negociación con el Fondo Monetario Internacional por parte del Gobierno Argentino, el ex presidente Mauricio Macri reveló cuál fue la presunta utilización del préstamo del ente a ese gobierno. El ex mandatario aseguró: "La plata del FMI la usamos para pagar a los bancos comerciales que se querían ir porque temían que vuelva el kirchnerismo".

El ex presidente Mauricio Macri reveló así cuál fue -según su versión- el uso que se le dio al dinero del Fondo Monetario Internacional que, por otro lado, se convirtió en el más importante de la historia del organismo. El préstamo de u$s 44.000 millones tiene una situación de vencimientos muy cercana y asfixiante a raíz de lo que firmo el gobierno de juntos por el Cambio.

En este sentido, Macri no dio muchas más explicaciones y se dedicó a hacer un comentario escueto sobre dónde está el dinero. En declaraciones a CNN, el ex mandatario agregó que no está en su "cabeza" ser candidato a presidente en 2023. Por otro lado añadió: "No pasa por mi cabeza una desesperación por volver al poder porque sé lo que es la carga".

En este mismo sentido, también agregó que "Cristina Kirchner y su entorno han perdido contacto con la realidad. La pandemia desnudó la mentira, la ineptitud y la inmoralidad”, sostuvo. Más allá de estos ataques al Frente de Todos, Macri también trató de defenderse por la causa que lo tiene como protagonista por el presunto espionaje ilegal a víctimas de los tripulantes del ARA San Juan: "Nunca espié, ni mandé a espiar a nadie", dijo.

Más temprano, Alberto Fernández hizo hincapié fue en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y las palabras de Mauricio Macri en la que aseguró que él "arreglaba en cinco minutos". Al respecto el mandatario añadió: "Le creo porque fue lo que hizo. No necesitó más de cinco minutos para endeudarnos del modo en que nos endeudó. Yo también puedo arreglar el problema de la deuda en cinco minutos: lo único que tengo que hacer es aceptar las condiciones que me ponen. Pero esa es la diferencia entre él y yo. No acepto esas condiciones".