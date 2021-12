El Gobierno, sobre el informe del FMI: "Es realmente lapidario"

Tras el informe del Fondo Monetario Internacional sobre la deuda macrista, la portavoz presidencial compartió el reporte y no se ahorró las críticas a Macri y Dujovne entre las que incluyó el rechazo al presupuesto.

En el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la portavoz de la Presidencia de la Nación, Gabriela Cerruti, brindó en conferencia de prensa los detalles del informe que presentó el ente sobre la deuda contraída por Mauricio Macri. En esa línea, cargó contra la oposición al tiempo que les solicitó a "las fuerzas políticas" que "se manejen con responsabilidad con aquellos temas que comprometen a nuestra sociedad".

"El FMI realizó ayer el informe que había solicitado el Presidente, Alberto Fernández sobre el préstamo multimillonario que compromete a varias generaciones que tomó el presidente Macri. Es un informe realmente lapidario que, de alguna manera, recoge o comparte lo que venimos diagnosticando sobre lo que sucedió con esa deuda", arrancó Gabriela Cerruti para presentar el análisis técnico que hizo el equipo del Fondo Monetario Internacional sobre los fines incumplidos del acuerdo con Mauricio Macri en 2018.

"Dice el informe del Fondo Monetario que el préstamo no cumplió con ninguno de sus objetivos porque no logró ni restaurar la confianza del mercado, ni proteger a lo más vulnerables de la sociedad ni fortalecer el marco para reducir la inflación ni, progresivamente, diminuir las tensiones en las balanzas de pago", afirmó Cerruti.

"El FMI reconoce que el gobierno de Mauricio Macri tomó esa deuda y que buena parte de esa deuda se fue en fuga de capitales, porque no existieron los mecanismos correspondientes para que eso no sucediera pero que, además, el gobierno de Macri no sólo no logró combatir la inflación sino que no logró diagnosticar correctamente cuáles son las causas de la inflación", precisó.

A continuación, la funcionaria leyó parte del informe que expresaba: "'el programa no logró mejorar la confianza y cumplir sus objetivos. A pesar de la magnitud del acuerdo, Argentina tuvo que pedir prestados montos considerables en los mercados con poco reparto en la carga y, sin una operación de deuda, se encontró con refinanciaciones con vencimientos más cortos y tasas de interés más altas hasta que perdió el acceso al mercado en 2019', esta es la situación en la que encontramos el país en diciembre".

"'Los reembolsos', dice el Fondo Monetario Internacional, 'junto con la fuga de capitales ejercieron una presión considerable sobre el tipo de cambio y, a pesar de las intervenciones, el tipo de cambio siguió depreciándose'. Y concluye que 'el aumento de la inflación y el valor en pesos de la deuda pública y el debilitamiento de los salarios reales, especialmente de los sectores más pobres, fueron otras de las consecuencias y, en consecuerncia, se incumplieron los objetivos de crecimiento e inflación del programa'", agregó Cerruti.

"No deja de sorprendernos que, horas más tarde de la publicación del informe, el exministro (de Economía, Nicolás) Dujovne expresara que ese fue un préstamo que les dieron politicamente, como un apoyo político que le dieron a su plan de gobierno que, como sabemos, fracasó", criticó la portavoz en referencia a la insólita explicación del exfuncionario para justificar la deuda de más de 44 mil millones de dólares que contrajo.

"Es muy importante remarcar que esto sucede en el marco de las negociaciones que estamos llevando adelante y que es esta misma fuerza política, la de mauricio macri, la que nos endeudó de esta manera y nos pone en compromiso de negociar esa deuda", agregó hacia el final. "Primero toman la deuda y nos endeudan y, después, voltean el presupuesto", reclamó en torno al circo político montado por la oposición alrededor del rechazo al Presupuesto 2022.

"Nos parece en los dos casos un grado de irresponsabilidad muy importante, pero esperamos que de aquí en adelante las fuerzas políticas se manejen con responsabilidad con aquellos temas que comprometen a nuestra sociedad", completó.

Más adelante, en diálogo con la prensa, la funcionaria reforzó su postura y afirmó: "El Fondo Monetario debe ser más estricto cuando entrega este tipo de préstamos que después se convierten en deuda, en la deuda de Mauricio Macri con la que tenemos que lidiar. No pueden ser entregados a un espacio político".

"Lo que entendemos es que, si la oposición es responsable, debería leer con mucho detenimiento la crítica del Fondo a lo que ellos hicieron cuando estaban en el Gobierno, lo que hicieron con el préstamo, para pensar mejor las decisiones que toman cuando se sientan a votar en contra de un Presupuesto y querer dejar a un Gobierno sin Presupuesto cuando ese Gobierno está negociando la deuda con la cual ellos llevaron a la Argentina a la crisis dicha por el propio Fondo Monetario Internacional", concluyó.